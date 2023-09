„Hejtři“ zůstali doma. Šifrovanou komunikaci bych nepoužil, řekl Rakušan za běhu

Nechal jste se inspirovat prezidentem Petrem Pavlem, který vyběhl v Central Parku?

Ne, dával jsem nějaký běžecký post a lidé mi začali pod něj psát, že by si se mnou šli také rádi zaběhat, že by se mnou také rádi vyběhli. Lidí ale běhá obrovská spousta a já běhám dlouho a rád.

Jaký je váš nejlepší čas?

Nejlepší čas – Běchovice, 2009, 49 (minut na 10 km, pozn. red.). Ale nechápu, jak se to tělo mohlo tehdy takhle rychle hýbat, vůbec tomu nerozumím.

Tady to zatím vypadá, že je tu víc lidí od vás než vašich voličů nebo „hejtrů“. Byl jste na to připraven?

Doufám, že to jsou i moji voliči. Pokud se ptáte na „hejtry“, je to nabídka – jít si zaběhat. Já nevím, jestli radši nesedí u počítače, protože to je jednodušší. Ale určitě to zopakuju, aby věřili, že tato akce je reálná a existující a pak následuje pivko. Myslím, že pár lidí právě téhle typicky české disciplíně dávají přednost, takže se tam ještě někdo může objevit.

No, koukám, že i teď máte v ruce mobil. Řeknete čtenářům, co to je?

Obyčejný iPhone s T-Mobile, všechno v pohodě. Jenom je v něm signál. Jestli používáte nějaké šifrovací aplikace, tak je vymažte, protože jinak o vás napíše pan Janouš (Václav Janouš, autor článku o šifrovaném telefonu, pozn. red). Signal, WhatsApp pryč, nedejbože Threemu (běžné aplikace s šifrovanou komunikací, pozn. red.), protože pak jste kriminálnice a jste v organizované skupině s Andrejem Babišem. Ale TikTok nemám, neposílám data do Číny. To považuju za ohrožení bezpečnosti.

Zmiňoval jste, že s telefonem, ve kterém byla šifrovací aplikace, si hrály vaše děti. Zůstane tedy v rodině?

Úplně nevím proč. Je to nepoužívaný, starý, úplně obyčejný mobil, kde se od začátku uvádí pouze „mobil, mobil, mobil“. O čem se bavíme, je, zda je nějaká aplikace používaná nebo nepoužívaná. A ten mobil je levnější než tenhle můj iPhone.

Objevila se například částka 70 tisíc, takže to nebylo za ten telefon?

To určitě nebylo za telefon, to je nějaká cena aplikace. A mobil s aplikací jako takovou mi dal pan kolega (Stanislav) Polčák, místopředseda našeho hnutí, takže já jsem to vůbec neřešil. Ale ten mobil jako takový je úplně obyčejný. Ale kopec s mluvením neudýchám.

Ještě by mě zajímalo, jestli byste v současné době použil šifrovanou komunikaci k nějakému účelu?

Ne, v žádném případě.

Ani kdybyste měl podezření, že vás odposlouchává Agrofert? Tak jste přece odůvodňoval, proč jste si takové zařízení pořídil.

Ne, mám zabezpečenou komunikaci ministra vnitra v režimu „tajné“, o které hovořit nemohu. To je věc zcela v gesci českého státu. Stejný systém má také třeba premiér nebo prezident.

Cítíte nyní ve stínu aktuálních událostí podporu pětikoalice?

Jasně, nevidím totiž žádné události, tak proč bych necítil podporu? Kdybych viděl události, tak se pobavím o podpoře.

Takže se nebojíte, že by se Andreji Babišovi povedlo vyvolat hlasování o nedůvěře? Alespoň to slibuje, když vás premiér kvůli současné kauze neodvolá.

Andrejovi Babišovi se může povést to hlasování o důvěře vyvolat, ale nepovede se mu nedůvěru vyslovit. Hnutí ANO už tak čtvrt roku netrpělivě čeká na šanci na reparát loňského fiaska při vyslovení nedůvěry. Tenkrát to vláda využila k prezentaci své dobré práce. Ta možnost reparátu tu je. Jestli ji teď využijí, vláda důvěru udrží.

Tak jste ten kopec nakonec udýchal.

No, jenom málem