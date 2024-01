ANALÝZA: Rakušan loví voliče koalice, pomáhají mu architekti Pavlova vítězství

S oběma Starostové spolupracují teprve pár týdnů. Mají jim pomoci, aby se navenek v rámci pětikoalice razantněji vymezovali a byli více vidět. „Uvnitř hnutí byl tlak na to, abychom se chovali jinak než předchozí dva roky. Abychom se vrátili k našim tématům a nezanikli v pětikoaliční šedi,“ přiznal Rakušan v podcastu Insider.

Repa s Burgrem stáli i za propagačním spotem, kterým Rakušan v minulém týdnu lákal na „Debaty bez cenzury“. Šéf STANu v něm slibuje, že jeho hnutí přestane ve vládě přistupovat na kompromisy a všechny výhrady spolustraníků sdělí premiéru Petru Fialovi, což se u ODS pochopitelně nesetkalo s přílišným pochopením a vyvolalo první výraznější rozepři mezi členy koalice.

Podle Rakušanovy nové strategie a posledních jeho vyjádření to ale vypadá, že si ODS a další koaliční partneři STANu budou muset začít na podobné výlevy zvykat. „SPOLU musí pochopit, že nejsme součástí této koalice, máme vlastní program, a ten musíme prosazovat. A musí počítat s tím, že občas nebudeme ochotni na nějaký kompromis ve vládě přistoupit,“ doplnil v Insideru Rakušan.

Slovenský marketér Michal Repa se v roce 2019 podílel jako specialista na kampaně na úspěchu současné slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Předloni ho oslovil také tým generála Petra Pavla, kterému pomohl na Hrad v roli kampaňového stratéga. Před spoluprací se Starosty se ještě loni vrátil na Slovensko, kde pracoval na kampani Demokratů expremiéra Eduarda Hegera.

S Repou nově u Starostů působí také specialista na sociální sítě Martin Burgr, který se také podílel na prezidentské kampani Zuzany Čaputové i Petra Pavla. V minulosti pracoval také pro Progresivní Slovensko.

„V Karviné ukázal gule“

Do nové strategie Starostů zapadá i první z Rakušanových cest do měst, kde to vládní politici schytávají nejvíc. Byť to mohlo ve směsi nadávek a pískotu zapadnout, zastávka v Karviné byla podle odborníků úspěch. Rakušan totiž nepřijel přesvědčovat místní havíře, ale na dálku ukázat nespokojeným voličům vládních stran, že se umí nepříjemným otázkám postavit čelem. Třeba na rozdíl od premiéra, který v době odborářských protestů v Praze raději zamířil na Moravu do kravína bratra ministra Mariana Jurečky.

„Je nepochybné, že nová strategie Starostů cílí především na mnohem početnější skupinu lidí, kteří sledovali přímý přenos nebo se k nim informace o setkání v Karviné dostala prostřednictvím médií. Ministr vnitra se ukázal jako někdo, kdo je ochotný snést rozdílné názory, a to i ty prezentované ne vždy slušnou formou,“ řekl MF DNES politolog Aleš Michal z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy.

Podobně to vidí i další politolog Lukáš Valeš. „Rakušan si opravdu dělá PR na tom, že má ‚gule‘ a že se nebál. Těžko říct, zda to pro STAN to bude mít přínos. Mnohem spíš mu vyjde, že teď vypadá jako alternativa vlády, ty jeho skautské apely na to, že musí zamakat. Tím pádem může oslovit zklamané voliče koalice SPOLU, tedy lidí, co nechtějí volit Babiše,“ tvrdí Valeš.

Rakušan si také po debatě v Karviné nezapomněl rýpnout do koaliční kolegů s tím, že vládní politici měli do těchto regionů jezdit už dávno. Podle politologů tím Starostové de facto odstartovali kampaň před letošními „trojvolbami“ (evropské, krajské a senátní), na které rovnou naváže kampaň do voleb do Sněmovny. „Vypadá to, že tím končí první dva roky klidného, kompromisního a bezproblémového vládnutí pětikoalice,“ glosoval politolog Michal.