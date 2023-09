Nejmladší generace přestává kouřit, ale přesouvá se na sítě, říká expert

„Máme skutečně jedno z nejvyšších užívání alkoholu na světě. Takže v Česku se opravdu hodně nadprůměrně pije,“ konstatuje Viktor Mravčík.

Závislost je podle něj významný problém v ČR. „Důležitým ukazatelem je její dopad na nemocnost a úmrtnost české populace. A ten není zanedbatelný. Návykové látky, především tabák a alkohol, přispívají vysokým podílem k celkové nemocnosti i celkové úmrtnosti. Například na tabák umírá téměř pětina české populace ročně.“

Závislost mladých se mění

Po roce 2015 se podle docenta Mravčíka začalo zásadně měnit to, jak k alkoholu, drogám či ke kouření přistupuje nejmladší generace. „Ve všech reprezentativních průzkumech, které máme k dispozici, vidíme u skupiny dospívajících pokles užívání tabáku, alkoholu, konopí i dalších nelegálních drog.“

„Je to ale na úkor nového způsobu trávení volného času,“ dodává Viktor Mravčík. Ten podle něj může způsobovat novou závislost, a to na sociálních sítích, hraní her nebo například na online sázení.

„Mladí lidé se setkávají více online. K nabídce psychoaktivních látek ale dochází jinde než doma u počítače. Takže i to je důvodem, proč zkušenosti s tabákem, alkoholem a dalšími návykovými látkami klesly.“

„Ale to vystavuje mladé lidi novým rizikům v online prostředí. Takže čím delší je čas strávený online, tím větší je pravděpodobnost, že se to rozvine v nějaký problém,“ uvádí vědecký poradce národního protidrogového koordinátora.

I když ale počet mladých uživatelů lehkých drog ubývá, roste naopak rozmanitost nabízeného sortimentu. Zatímco v minulosti šlo většinou o marihuanu, dnes je možností mnohem více.

HHC a legalizace marihuany

„Skutečně roste rozmanitost v nabídce látek, kterým říkáme nové psychoaktivní látky. V Evropě jsou jich v tuto chvíli monitorovány stovky. Některé se mihnou a zmizí, některé se vyskytují, aniž by vzbudily větší pozornost, ale některé naopak pozornost budí,“ konstatuje Mravčík.

„A tam patří třeba HHC, což je vlastně semisyntetický kanabinoid, čili látka podobná THC, což je psychoaktivní složka konopí. Má však nedokonalý regulační rámec. U nás bohužel došlo k tomu, že nabídka v České republice je poměrně vysoká, ale je neregulovaná,“ varuje Mravčík s tím, že v tomto ohledu je třeba nastavit správný legislativní rámec.

A souhlasí Viktor Mravčík s legalizací marihuany, jak se o ní v tuto chvíli v ČR uvažuje? „Prohibice, tedy úplný zákaz jiného než medicínského užívání nefunguje. Lidé tyto látky užívají, ať už jsou nelegální nebo jsou to léky. Prostě se k nim dostanou.“

„V okamžiku, kdy platí režim zákazu, tak ztrácíte kontrolu nad nabídkou a jakostí této látky. A z toho vyplývají například rizika předávkování. A také vám chybí celá paleta nástrojů v oblasti snižování škod, protože se vzdáváte možnosti nabídku i poptávku značným způsobem moderovat,“ míní Mravčík, který by uvítal legalizaci, jež by fungovala na principu „chytré regulace“.

A co kokain?

„Takže jako lékař, epidemiolog, říkám, že mi jde o veřejné a zdravotní aspekty tohoto problému. Opravdu, škody spojené s tímto fenoménem jsou nejnižší, když je nastaven model kontroly v pásmu regulace. Kdy nabídka je možná, ale je přísně kontrolovaná,“ dodává docent Mravčík.

A jak hodnotí diskusi o legalizaci kokainu? „Tak hlavně to není na stole. Tým kolem národního drogového koordinátora připravuje regulaci psychomodulačních látek. O ostatních látkách není řeč. Ale samozřejmě v teoretické rovině se můžeme bavit o tom, jakým způsobem lze i tuto nabídku regulovat. A tady platí to, co jsem řekl: úplná prohibice prosazovaná přísně nástroji trestního práva, není ten nejvhodnější model pro regulaci psychoaktivních látek.“

