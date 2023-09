Vobořil: Zákaz kratomu není třeba. Je čas zpřístupnit marihuanu, možná i kokain

Vláda podpořila návrh na regulovaný prodej kratomu, čímž by neměl být prodáván lidem pod osmnáct let. Proč je to dobrý krok?

Vláda dala souhlasné stanovisko k návrhu, který jsme napsali s kolegy z Úřadu vlády a předložili ho poslanci. Ten návrh zatím jen vytváří prázdný seznam látek, které by měly být regulované, kratom na něj nezařazuje. Myslím, že je to dobrý krok. Zrovna látka jako kratom by neměla být dostupná nezletilým pod 18 let.

Počítá se, že se na zatím prázdný seznam regulovaných látek zařadí?

Říkáme jim nové psychomodulační látky. Předpokládám, že bude na seznam zařazený. Světová zdravotnická organizace kratom označila jako látku, která se zakazovat nemusí. Toho bych se držel.