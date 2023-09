Regulovaný trh s kokainem? To určitě ne, odmítají politici návrh

Návrh regulovaného trhu s konopím počítá s tím, že by droga byla prodávána pouze uživatelům nad 18 let, kteří by se museli registrovat a mohli by si koupit pouze pět gramů marihuany za den.

Konopí by se prodávalo pouze ve speciálních obchodech. Prodejci a pěstitelé by navíc platili roční licenční poplatky a konopnou daň, podle odhadů by to státnímu rozpočtu mohlo přinést až dvě miliardy korun.

Na otázku, zda by podobný systém regulovaného trhu mohl fungovat i u jiných drog, například kokainu, Vobořil redakci iDNES.cz odpověděl, že by si to u kokainu představit dokázal.

„Myslím, že u kokainu by fungovat mohl. Měli bychom regulovat různé látky podle jejich rizik. Samozřejmě se budu dívat úplně jinak na heroin nebo dokonce fentanyl než na kokain a konopí. Kokain je někde uprostřed, není jednou z těch nejrizikovějších látek. Rozhodně bych výš postavil třeba pervitin,“ sdělil Vobořil.

„Ani náhodou! Překvapuje mě liberální postoj pana Vobořila. Jeho návrh liberalizace konopí má řadu vážných otazníků, mluvit o podobném nápadu u kokainu je nepřijatelné,“ řekl MF DNES vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Počet hospitalizovaných po intoxikaci drogami Návyková látka 2016 2017 2018 2019 2020 Kokain 2 4 2 3 1 Konopné látky 57 47 38 40 26 Pervitin 46 49 53 47 40 Heroin 8 7 6 9 4 Alkohol 423 416 322 225 206 Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021

Jeho postoj u mnohých členů vlády narazil. Vobořilův nápad se nelíbí ani ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. „Takovou myšlenku rozhodně nepodporuji, stejně tak ani naše příslušná resortní programová rada STAN,“ reagoval ministr na dotaz MF DNES.

Vobořil ale dodal, že návrh na regulaci kokainu neplánuje. „Já to v tuto chvíli nenavrhuju do legislativy, protože to není prodiskutovaná otázka ani politicky, ani veřejností. Vždycky na to dostanu dost nepříjemné reakce. Třeba že dneska navrhuju konopí, zítra kokain a za týden heroin. Ale mně je 57 let, já už můžu říkat to, co si myslím,“ řekl MF DNES koordinátor.

Adiktologové jsou proti legalizaci kokainu

S podobnými návrhy mají problém i adiktologové. Přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michal Miovský si nedovede představit regulovatelnost příznaků spojených s užíváním drog, pokud by byly více dostupné.

„Je zde problém spojený s toxicitou, s dlouhodobým užíváním, které s sebou u mnohých stimulačních látek přináší závažné stavy a komplikace v podobě těžkých paranoidních stavů, neklidu, silné podrážděnosti, rostoucí agrese,“ přiblížil Miovský.

Ředitel Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In Jiří Presl byl dotazem na možnou legalizaci kokainu pobaven. „Kokain se hodně bere, o tom není pochyb. Tolerance vůči němu je obrovská. Je to párty droga dneška, ale že by někdo uvažoval o její legalizaci, to je úplně stejné, jako jestli si dokážu představit život na Marsu,“ řekl Presl.

Připustil však, že kokain ve srovnání s heroinem nebo pervitinem nemá takové dopady na život lidí. „Když je někomu 16 let, tak zpravidla nemá 2 500 korun na gram kokainu. Zatímco když je někomu 40 let a je koncipient advokátní kanceláře nebo podnikatel, tak už něco v životě zažil, nějaká rizika poznal a o to, co si vydobyl, nechce přijít. Jakmile mu kokain začne lézt do peněz, drtivá většina s ním skončí,“ uvedl.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na sociální síti X uvedl, že jako rodič odmítá, aby si děti mohly kratom nebo HHC volně koupit v automatu. Vobořil přitom v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že byl ze začátku proti tomu, aby byl vůbec prodej v automatech povolený.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na sociální síti X uvedl, že jako rodič odmítá, aby si děti mohly kratom nebo HHC volně koupit v automatu.



https://t.co/P4ZWulOgUL oblíbit odpovědět

„Ty to hrozně zproblematizovaly, protože jsou všude, díky nim je kratom dostupný mladistvým a není u nich žádná živá obsluha. Nicméně skupina lidí, která tyto automaty provozuje, říká, že je lze upravit tak, aby věk ověřovaly,“ řekl Vobořil s tím, že by bylo nutné biometrické ověření a je nápadu více nakloněn, pokud bude správně fungovat.

V některých zemích ale dekriminalizace drog funguje. Kanaďané v provincii Britská Kolumbie mohou mít legálně u sebe 2,5 gramu kokainu, ve švýcarském Bernu schválili dokonce jeho legální prodej.

Například Portugalsko jako jediná země Evropské unie v roce 2001 povolilo všechny do té doby nelegální látky, včetně kokainu a heroinu. S tím přestalo veškeré stíhání uživatelů drog, místo vězení tak uživatelé v případě překročení určitého množství platí pokuty a musí jít na léčení.

V rozmezí několika prvních let od dekriminalizace Portugalsko hlásilo snížení onemocnění virem HIV či méně zavřených lidí ve vězení ve spojení s drogovými delikty. V posledních letech ale portugalská policie hlásí, že předávkování přibývá, informoval server Washington Post. Podle Zprávy EMCDDA z roku 2023 zemřelo na předávkování v předminulém roce v Portugalsku 94 mužů, v Česku to bylo 67.