Nemůžeme se na kratom dívat jen jako na bylinu, říká šéf protidrogové centrály

Skupina poslanců předložila návrh, aby výrobci a prodejci, kteří se budou muset registrovat u Úřadu vlády, mohli prodávat psychomodulační látky pouze lidem nad 18 let. A ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, ač původně vládě navrhoval zařazení kratomu i HHC na seznam zakázaných látek, tento návrh podpořil.

Šéf protidrogové centrály je skeptický k účinnosti hranice prodeje od 18 let věku. „Podívejte se na alkohol a tabák, jak se nám daří vymáhat jejich nedostupnost. Máme s tím jeden z největších problémů v Evropě. Takže já jsem nesmírně obezřetný a sám nejsem vůbec srovnán s tou filosofií, že tady budeme vlastně normalizovat společensky užívání dalších psychoaktivních komodit vedle alkoholu a tabáku,“ řekl iDNES.cz šéf Národní protidrogové centrály Frydrych.

Kratom Získává se ze sušených listů tropického stromu, který roste v jihovýchodní Asii. V závislosti na použitém množství je účinek kratomu buď stimulující, nebo euforický a tlumící. Kratom se tak často používá na tlumení mírné až středně silné bolesti. Je to opioid a pravidelné užívání může vést k vytvoření tolerance a mírné fyzické i psychické závislosti.

„Nelíbí se mi ten model, že tady někdo naprosto na hranici zákona, v šedé zóně, začne vozit stovky tun nějaké psychoaktivní látky a pak začne říkat, že si vybudoval trh a že ve chvíli, kdy by se to zakázalo, že by přišel o ten byznys,“ prohlásil Frydrych.

Kategorie psychomodulační látky nikde na světě není a nemá odraz ani v evropské ani ve světové legislativě, upozornil také šéf Národní protidrogové centrály. „Je to úplně unikátní nápad, který má i své světlé stránky, ale pro mě převažují stránky, u kterých jsem obezřetný,“ uvedl Frydrych.

Kratom je aktuálně na seznamu zakázaných látek minimálně ve 13 státech Evropy. Na Slovensku je zařazený do první skupiny psychotropních látek, tedy na stejnou úroveň jako například heroin.

Lidem, u nichž by na Slovensku zabavili kratom, tak hrozí natvrdo vězení. I kdyby argumentovali, že si ho sehnali v Česku, kde má nový zákon regulovat jeho prodej zájemcům nad 18 let. „Samozřejmě ho mohou odstíhat,“ řekl iDNES.cz šéf Národní protidrogové centrály.

„Není možné se na kratom dívat prostě jako na nějakou bylinu. Nemluví se vůbec o věcech, které souvisí s excesivním užíváním vyšších dávek, kdy tam akutní intoxikace nastávají jednoznačně,“ prohlásil v úterý Frydrych.

Je to jako „silnější kafe“, řekl Philipp. Rodiče získají aspoň minimální jistotu, hájí návrh

Poslanec, místopředseda KDU-ČSL a lékař Tom Philipp návrh na novelu zákona o návykových látkách, pod níž je podepsaný, hájí.

„Tady je x látek a nejde jen o kratom a HHC, ale přicházejí pořád na trh další a další, a ta moje úvaha tady v tom případě byla taková, že je to společensky méně nebezpečná droga. I zdravotně méně nebezpečná,“ řekl Philipp.

„Léčili jsme klienta, který chtěl letět do ciziny a najednou zjistil, že bez kratomu nemůže žít. V Česku je volně dostupný na internetu i v obchodech, ale on se chystal do Afriky, kde je látka ilegální. Zkusil ho vysadit sám, ale nešlo to,“ popsala v červnu Lidovým novinám adiktoložka Adéla Zenina z NEO Centra, kde pomáhají lidem se závislostmi.

„Používání každé drogy může vést k tomu, že se potom přejde na nějakou vážnější drogu, ale tady u toho kratomu to opravdu, tak jak jsem si o tom četl a jak odborníci říkají, tak je to opravdu jako ‚silnější kafe‘. Není to taková ta droga v pravém slova smyslu. Riziko je relativně minimální. Ale u dětí vznikají návyky, děti by to fakt neměly baštit,“ prohlásil Philipp o kratomu.

Návrh, který umožní regulovaný prodej psychomodulačních látek, který předložili poslanci ze šesti stran ve Sněmovně, chystal tým národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila.

„Rodiče budou mít aspoň minimální jistotu, že to nebude prostě prodejné běžně jako teď v automatech. Když budou důkazy, že ta látka je vysoce nebezpečná, tak se může přeřadit. Budou dva seznamy, jeden vyloženě zakázaných drog a druhý těch méně nebezpečných, regulovaných. V první fázi to přijde mezi ty regulované a v případě, že se pak dojde k poznání, že je to opravu nebezpečné, tak se to může přeřadit do toho vyššího stupně,“ tvrdí poslanec a místopředseda lidovců Philipp.

Je podle něj kratom méně nebezpečný, než třeba cigarety? „Něco mezi cigaretami a alkoholem bych to nazval,“ řekl iDNES.cz Philipp, který je i předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny.