Alkohol nabízíme i jedenáctiletým. Když si zvyknou, pijí víc, varují psychologové

Co vás přivedlo k výzkumu konzumace alkoholu u dospívajících?

Gabriela: Zahraniční zkušenost. Dlouho jsme žili v USA a uvědomili si, že užívání alkoholu není ve společnosti tak všudypřítomné jako u nás. A hrozně nás to překvapilo. To byl první impulz. Druhým impulzem byly zahraniční studie, které jasně říkají, že když rodiče dětem nabízejí alkohol, tak to nemá žádnou ochrannou funkci, jak by se mohli domnívat. Ty děti buď pijí víc, anebo to nemá žádný efekt. Proto jsme se chtěli podívat, jak je tomu v Česku. Tím výzkum začal.

Albert: Použili jsme data z již existující studie ELSPAC, která sleduje několik tisíc dětí z jižní Moravy od narození na začátku devadesátých let až do současnosti. Je to největší česká dlouhodobá studie a ohromně významný zdroj dat.

Za náhražkami visí nevyřčený příslib: „Teď máš ovocné pivo a až budeš větší, tak budeš mít pravé pivo.“ Je to podobné, jako když se v devadesátých letech prodávaly žvýkačky ve tvaru cigaret. A ty už jsou zakázané, protože jimi imitujete kouření. A toto je stejná situace.