Češi pijí i v práci. Může jít o úlevu od chronického stresu, říká adiktolog

Vyplývá to z průzkumu lékárenské skupiny Pilulka a výzkumné agentury Behavio. Jeho výsledky ukázaly, že každý den pijí dvě procenta lidí s osmihodinovou pracovní dobu a pět procent těch, kteří pracují devět a více hodin.

Během pracovní doby pijí v Česku tři procenta mužů a jedno procento žen. Z toho téměř půlka si uvědomuje, že jde o problémové chování a vnímá jej jako alkoholovou závislost.

Souvislost může mít pití alkoholu i s penězi. Až 31 procent lidí, kteří se potýkají s vážnými finančními problémy, abstinuje. Ti, kteří vyžívají z měsíce na měsíc, jsou už mnohem většími pijany. Abstinuje jich pouze 18 procent.

Podle Popova záleží na tom, jestli se jedná o plnou závislost či problémové nebo škodlivé pití. „Důležité je, jestli jde o nenávratnou ztrátu kontroly, kdy už člověk není schopen omezit konzumaci alkoholu,“ uvedl.

V případě ekonomických potíží to podle něj může vést k tomu, že člověk pití omezí, protože na něj prostě nemá peníze. Jenže v takovém případě mu to nevadí tolik jako někomu, kdo je závislý a není to schopen ovládnout, protože alkohol jako chemickou substanci, která brání rozvoji odvykacího stavu.

Někteří lidé si panákem ulevují před prací

Popov také poukazuje na to, že v případech opravdu rozvinuté závislosti i lidé s nízkým příjmem vždy peníze na návykové látky seženou, protože je potřebují. Podle něj má příjem spíše vliv na typ alkoholických nápojů, kteří si pak lidé pořizují.

„Dochází například k tomu, že člověk, který předtím pil relativně drahá exkluzivní vína, sáhne po levnějších variantách, když se spotřeba dostane na určitou úroveň a začne mít problémy sociální, pracovní, finanční či ekonomické,“ podotkl Popov.

Pití v práci přitom považuje za společensky nepřijatelné 43 procent Čechů, za zcela běžné dvě procenta a za závislost 48 procent. Sedmnáct procent pak uvádí, že je to každého věc. Dvaadvacet procent si pak myslí, že je to přinejmenším neobvyklé.

Popov přiblížil, že v případech požívání alkoholu před prací či dokonce v práci se již jedná o závislost či její předstupeň, tedy takzvané úlevové pití.

To podle něj znamená, že člověk, který v práci očekává chronický stres, se ráno napije na kuráž, aby tam vůbec došel a byl schopen fungovat. „Jak se toto úlevové pití stupňuje, zvyšuje se tolerance vůči alkoholu a může dojít k závislosti. Pak jsou ranní doušky spíše příznakem toho, že si doplňuje hladinu, aby zabránil nástupu odvykacích stavů,“ podotkl adiktolog.

Podle Popova užívání alkoholu i dalších návykových látek výrazně ovlivnila covidová pandemie, zvláště proto, že lidé začali více pít doma. Před opatřeními, která omezovala volný pohyb lidí, byli zvyklí chodit pít s přáteli.

„Zároveň jsme se setkali s některými novými fenomény jako třeba online párty, při kterých si dotyční pořídili alkohol a s přáteli se připojili přes počítač na hovor. Tak probíhaly společného alkoholové dýchánky z domova,“ konstatoval. To významně rozšířilo počet lidí, kteří patří k problémovým pijanům.