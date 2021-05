VIDEA TÝDNE: Svatba Bohuše Matuše, vražedný vítr a izraelský nálet

Zpěvák Bohuš Matuš do toho konečně praštil. Ve středu si v Praze vzal svou o 30 let mladší přítelkyni Lucii. Izraelsko-palestinský konflikt se dál vyostřuje. Při sobotním náletu Izrael srovnal se zemí i budovu, v níž sídlila mezinárodní média. Silný vítr si pohrál s plošinou umývačů oken, vědec Jaroslav Flegr se objevil v populárním seriálu a do Kopřivnice se vrátila opravená Slovenská strela.