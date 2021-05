Bohuš Matuš se oženil v Krtkově světě. Vzal si o 30 let mladší Lucii

Svatba Bohuše Matuše a Lucie Palkaninové se konala v propršený den nevěstiných osmnáctých narozenin v zábavním parku pro rodiny. „Není to dětský park. Je to rodinný park, kde jsou rodiny s dětmi. Není to tak kvůli parku, ale kvůli Josefu Roušalovi, kterého mám rád. Je to poctivý a pracovitý chlap a já mu chci udělat radost a pomoci mu,“ vysvětlil v minulosti zpěvák.

Nevěsta se krátce před svatbou pochlubila na společném rodinném instagramovém profilu svatebními čokoládami v romantickém zlatém balení s květinami a nápisy Bohumil Matuš a Lucie Palkaninová.

Ženich se nedávno svěřil, že na svatbě ho možná mnozí ani nepoznají, protože nebude mít výjimečně na hlavě šátek. „Vlasy mi začaly padat už v osmnácti letech. Podstoupil jsem trichopigmentaci. Nechal jsem si vlasy nyní na doporučení Nadi Konvalinkové na hlavě vytetovat kvůli celkovému omlazení,“ řekl zpěvák, jemuž šel za svědka producent a hudebník František Janeček. Lucii svědčila její kamarádka, muzikálová zpěvačka Monika Sommerová.

Snubní prstýnky s diamanty od libereckého zlatnictví v hodnotě třicet tisíc, briliantové náušnice pro pětiměsíční dceru Natálku Matušovou i svatební šaty získala podnikavá nevěsta a influencerka v rámci spolupráce na Instagramu. Ženich dostal na svatbu luxusní pánský smoking od producenta Janise Sidovského.



Ani v Krtkově světě nechyběli všudepřítomní paparazzi fotografové. Ty musela oddávající dokonce několik minut rozhánět, aby se vůbec mohlo přistoupit k samotnému obřadu, při kterém si nyní již manželé Matušovi řekli v altánku parku své ano.

Po krátkém pětiminutovém obřadu, který při prvním novomanželském políbení doprovázela píseň Stín katedrál, následovala od 15 hodin párty s rautem, o hudební kulisu se postará Freddie Mercury revival Jaroslava Breskyho.

Mezi hosty na oslavě nechybí známé tváře jako Kateřina Brožová, Daniel Hůlka, Marian Vojtko, Milan Peroutka, Magda Malá, Václav Hybš, producent Oldřich Lichtenberg z divadla Broadway či producent Petr Tomeček, který dal novomanželům jako svatební dar nové auto.

Svatební cestu by manželé Bohuš a Lucie Matušovi rádi podnikli v příštím roce, chtěli by i s malou dcerou Natálkou vyrazit na Floridu za Lucčinou tetou a navštívit při té příležitosti také vdovu po Waldemaru Matuškovi, Olgu Matuškovou.

Lucie Palkaninová a Bohuš Matuš se vzali (Praha, 12. května 2021)

Se studentkou Lucií se Bohuš Matuš dal dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.



Po boku tehdy patnáctileté dívky se zpěvák začal objevovat na veřejnosti před třemi lety. Lucie byla nejdříve prezentována jako Matušova fanynka, později kamarádka a pak přítelkyně. Dnes je matkou jejich společného potomka. Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou partneři často terčem kritiky.

Dcera Natálka se šťastným rodičům narodila v prosinci 2020. Zpěvák se poté svěřil s tím, že ji pojmenoval po dceři bývalého českého premiéra Stanislava Grosse (†45). „Jezdíme s ní i se skupinou 4 Tenoři po celé republice. I když to třeba někteří lidé neví, Natálka opravdu excelentně zpívá,“ vysvětlil.

Když se seznámil s Lucií, rodinu si prý rozhodně nepředstavoval. „Dlouho jsme se poznávali. Ale teď jsem za to strašně rád. Úplně se mi změnilo myšlení a všechno vidím jinak,“ popsal Bohuš Matuš a dodal, že jeho partnerka je zodpovědnou a úžasnou matkou.



Kvůli velkému věkovému rozdílu mezi oběma partnery Matuš v počátku vztahu s Lucií šokoval svým rozhodnutím zveřejnit písemné lékařské potvrzení o tom, že jeho partnerka je ještě panna.

„Mám potvrzené, že je panna. Kvůli tomu, že je se mnou, má obrovské problémy. Například ve škole. Pro případ, že by pomluvy zašly moc daleko jsme si nechali udělat lékařské potvrzení,“ řekl tehdy pro Expres.cz Matuš, který se v roce 2018 na jaře rozešel se svou předchozí, o sedmnáct let mladší partnerkou Nikolou.