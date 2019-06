Mám potvrzení, že je ještě panna, říká Matuš o šestnáctileté přítelkyni

„Mám potvrzené, že je panna. Kvůli tomu, že je se mnou, má obrovské problémy. Například ve škole. Pro případ, že by pomluvy zašly moc daleko jsme si nechali udělat lékařské potvrzení,“ řekl pro Expres.cz Matuš, který se loni na jaře rozešel se svou o sedmnáct let mladší partnerkou Nikolou.



„S předchozí přítelkyní Nikolkou jsem byl osm let. Z toho pět let jsem s ní nic neměl. Taky proto jsme se rozešli. Vždy mi říkala, že kdybych s ní víc souložil, jsme spolu doteď. Já na to prostě moc nejsem, asi to mám po babičce. Ta říkávala, že to dělají psi a kočky,“ svěřil se zpěvák.

Bohuš Matuš tvrdí, že k intimnímu kontaktu s Lucií ještě nedošlo. „Co se píše, je vymyšlené. Máme se rádi, ale co se píše, není pravda. Když jsme sami, hrajeme třeba PlayStation. Koupil jsem jí také králíčky a myšičky. Jsem do ní zamilovaný, ale miluji ji jako Ježíš. Jsem věřící. Já mám tohle trochu jinak,“ říká.

S Lucií se dal Matuš dohromady na jaře minulého roku v Divadle Hybernia, kde zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy prý přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.

„Hodně štěstí, zdraví, úspěchů a samozřejmě láááskyyy... A jestli mi ještě jednou řekneš, že jsi starý, tak uvidíš! Nezapomeň, že starý budeš až ti bude 99, protože to je hranice, do kdy si můžeš hrát s legem…,“ popřála v srpnu dívka Matušovi k pětačtyřicátým narozeninám.