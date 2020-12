Dceru jsem pojmenoval po Natálce Grossové, přiznal Bohuš Matuš

„V životě jsem dítě nechtěl. Protože tento svět mi přišel takový zvláštní. Vždyť to všichni vidíme, co se okolo nás děje. Ale za poslední léta jsem byl šťastnější a potkal jsem miláčka. Přestal jsem mít arytmie, přestal jsem mít problémy a najednou mám v sobě obrovskou sílu a jsem skvěle naladěn,“ popsal Bohuš Matuš pro pořad Showtime.



Zpěvák přiznal, že se bál porodu. Protože však svou partnerku Lucii Palkaninovou miluje, překonal se a u narození dcery nakonec osobně byl. Prvorodička zvládla jedenáctihodinový porod na jedničku.

„Vše šlo velmi hladce. Miminko se narodilo bez obtíží. Přestřihl jsem i pupeční šňůru. Oba jsme brečeli, je to samozřejmě něco překrásného, když máte s někým, koho milujete, miminko, které je podobné vám oběma,“ říká dojatý Matuš.

Ten v minulosti prozradil, že jeho dítě se bude jmenovat stejně jako jedna česká zpěvačka. „Myslel jsem Natálku Grossovou,“ upřesnil. Jezdíme s ní i se skupinou 4 Tenoři po celé republice. A i když to třeba někteří lidé neví, Natálka opravdu excelentně zpívá,“ vysvětluje zpěvák, proč se rozhodl své první dítě pojmenovat právě po dceři bývalého českého premiéra Stanislava Grosse (†45).



Na příjezd holek z porodnice se Bohuš Matuš řádně připravil. „Nakoupil jsem spoustu dobrůtek pro Lucinku. Lucinka má hrozně ráda mlíčko a hodně ho pila v době těhotenství. Miminko také mělo nakonec skoro čtyři kila. Je to tak strašně moc hodná holčička. Nepláče, ani když ji přebalujeme. Když má hlad, zakřičí si tak půl minuty a hned je zase klid,“ popisuje.

17. července 2020

Jeho partnerka Lucie prý vše v mateřství bez problémů zvládá a oba se už moc těší na Vánoce. „Letos budou svátky opravdu překrásné. Mám v sobě pocit ohromného štěstí, je to jako deset nejkrásnějších Vánoc najednou. Koupíme si obrovský voňavý stromeček, aby ho holčička cítila. Chci, aby to pro ni bylo nejkrásnější, jak to jen jde,“ dodává zpěvák.



Snoubenka Bohuše Matuše Lucie Palkaninová přerušila kvůli těhotenství studium, školu si chce dodělat dálkově poté, až dítě trochu povyroste. Pokud si Lucie v budoucnu udělá maturitu, nezůstane jen u jednoho potomka. „To je moje podmínka. Když dodělá školu, udělám jí další miminko,“ řekl Matuš v jednom z rozhovorů.

Zpěvák a jeho přítelkyně se dali dohromady na jaře 2018 v Divadle Hybernia, kde Matuš zpíval. Mladičká dívka k němu tehdy přišla se slovy, že je nejlepší a nejhezčí zpěvák všech dob.

Kvůli velkému věkovému rozdílu jsou Bohuš a Lucie často terčem kritiky. „I když jsem měl předtím dlouhodobý osmiletý vztah, po půl roce scházení se s Lucinkou jsem si řekl, že budu s ní. Abych si odpočinul a uvolnil se, potřeboval jsem někoho, kdo o ničem nepřemýšlí. Někoho, kdo je odpoutaný od starostí, a to Lucka je,“ popsal Matuš.



V plánu je i svatba. „Čekám do jejích osmnácti. Kdybych si ji vzal teď, psali by zase nějaké hrůzy, že jsem si vzal nezletilou,“ vysvětlil Bohuš Matuš, který se s partnerkou nedávno přestěhoval do nového bytu v pražských Bohnicích.

VIDEO: Bohuš Matuš - To je láska: