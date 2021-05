Po náletu na Gazu se zřítilo sídlo novinářů, Izrael zahraniční média využil

Izraelská armáda před útokem varovala. Reportér agentury Reuters uvedl, že budova byla v předstihu evakuována. Bylo v ní také mnoho bytů a jiných úřadoven

Není jisté, proč se budova stala terčem útoku. Izraelská armáda zatím nevydala žádné vyjádření.

Conflict News @Conflicts VIDEO: IDF airstrike destroys the Al-Jalaa building in Gaza, used as the offices of AP and Al-Jazeera. https://t.co/I1HCr3Ld5k oblíbit odpovědět

„Pracoval jsem zde 11 let. Z této budovy jsem pokrýval mnoho událostí. Prožívali jsme zde osobní, profesionální zkušenosti. Nyní všechno, ve dvou sekundách, prostě zmizelo,“ uvedl reportér Al-Džazíra Safwat al-Kahlout.

IDF jsou podezřelé, že páteční zprávy o údajné podzemní invazi do Gazy byla kamufláž, ke které využily mezinárodní tisk. Krátké páteční prohlášení izraelské armády okamžitě vedlo světová média k zprávám, že armáda začala pozemní operaci, o níž se spekulovalo už dříve.

Izrael den předtím oznámil, že připravuje plány na možnou pozemní invazi a přesunuje jednotky k hranicím Pásma Gázy.

Zahraniční reportéři se pokoušeli informace ověřit u mluvčího izraelské armády pro mezinárodní tisk Jonathana Conricuse. Ten je ujišťoval, že skutečně začala pozemní invaze.



List The Times of Israel podotýká, že izraelským novinářům bylo ze strany armády řečeno něco jiného. A sice, že k žádné pozemní operaci nedochází. Když se na to novinář listu zeptal Conricuse, odpověď byla jednoznačná. Izraelští vojáci jsou „v Pásmu“.

Po dvou hodinách ale Conricus vydal nové prohlášení. Do Pásma Gazy žádní vojáci nevstoupili. Mluvčí se omluvil zahraničních médiím, že špatně pochopil z informaci „z pole“ a zveřejnil ji bez patřičného ověření. List The New York Times podotýká, že mluvčí je považován za velkého profesionála s velmi akurátními informacemi.

Chytrý úskok

Izraelská média a vojenští komentátoři jsou přesvědčeni, že se nejednalo o žádnou chybu. „Nelhali. Byla to manipulace. Bylo to chytré a úspěšné,“ prohlásil Or Heller, vojenský zpravodaj izraelské televizní stanice Stanice 13.

Ke stejnému závěru došel i reportér Stanice 12 Nir Dvori, jenž mluví o „plánovém úskoku“. Cílem bylo nalákat bojovníky Hamásu do systému tunelů známého jako „metro“, který radikální organizace používá k přesunu zbraní či k útokům proti Izraeli.

Metro se stalo terčem leteckého úderu IDF. Izraelská média s odvoláním na vojenské zdroje tvrdí, že operace zaměřená na 150 cílů, jíž se účastnilo 160 letounů, byla úspěšná.



„Takto se tunely staly smrtící pastí pro teroristy v Gaze,“ napsal Dvori. Hamás se k zprávám nevyjádřil, podle listu The New York Times nelze tvrzení izraelských médií nezávisle ověřit.



Conricus též přiznal, že armáda hledala způsob, jak zmást bojovníky Hamásu. Hlasitý přesun tanků a vojáků k hranicím Gazy měl opravdu vzbudit dojem, že probíhá invaze, aby protitanková posádka vylezla ze svých úkrytů a odhalila pozice, zatímco zbytek islamistů by spěchal na obranné pozice do tunelů.



„IDF chtěly vytvořit situaci, kdy (radikálové) půjdou do tunelů, takže je budou moci napadnout,“ řekl zahraničním novinářům s tím, že záměrem nikdy nebylo je donutit „napsat cokoliv, co není pravdivé“ a cílovým publikem „jsou doufejme mrtví teroristé, kteří nyní leží v tunelech“.

Poškození důvěry

Podle vojenského analytika levicově orientované izraelského deníku Haaretz se jedná o znepokojivý a „nebezpečný“ krok ze strany izraelské armády, protože tím vystavuje riziku zahraniční novináře operující na obou stranách konfliktu, kteří mohou být vnímáni jako loutky ozbrojených sil. Bývalý mluvčí IDF Peter Lerner se zase obává, že krok poškodil „důvěryhodnost“ izraelské armády.



Izraelské síly podnikly kontroverzní falešnou operaci už dříve. V roce 2019 zinscenovaly evakuaci údajně zraněných izraelských vojáků na místě dopadu rakety vypuštěné protiizraelským libanonským hnutím Hizballáh.



Žádní vojáci ale zraněni nebyli. Armáda chtěla, aby si Hizballáh myslel, že srovnal skóre a přistoupil ke klidu zbraní. IDF se omluvily izraelským novinářům, že je nevhodným způsobem uvedly v omyl a slíbily, že k ničemu podobnému už v budoucnu nepřistoupí.