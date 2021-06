VIDEA TÝDNE: Slavná Farna, zásadový Ronaldo a fronta na Václaváku

Zpěvačka Ewa Farna obsadila obří billboard rozprostírající se nad Times Square. Se svou písní Tělo zabodovala v playlistu Spotify, díky němuž se objevila v reklamě na nejrušnější křižovatce v Americe.

Portugalská fotbalová superhvězda Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci odstranil dvě láhve Coca-Coly, sponzora turnaje. Poté pro média pozvedl láhev vody a řekl: „Pijte vodu!“ Jeho mikrofon byl v tu chvíli ještě vypnutý. O něco později, kdy už jeho mikrofon fungoval, je slyšet, jak nesouhlasně poznamenal: „Coca-cola!“

S přibližně ročním zpožděním způsobeným koronavirovými restrikcemi se ve čtvrtek v 9 hodin na Václavském náměstí otevřela pobočka irského řetězce s levnou módou Primark. Ještě před osmou hodinou se před obchodem vytvořila asi patnáctihlavá fronta. Na chodníku už ráno zaměstnanci vytvořil koridory, aby předešli tlačenicím. Primark slavnostně otevřel za doprovodu skladby skupiny The Queen We Are the Champions. Vše proběhlo bez incidentů.

Na břehu lomu Kosov u Berouna se povalovalo velké množství mrtvol. Zůstaly tam ale po filmařích. V bývalém lomu se tento týden natáčela scéna s mrtvými v jezeře, údajně pro americký seriál Carnival Row.

Hlavní město začne stavět linku metra D. Jako první bude vybudován úsek trasy z Pankráce na Nové Dvory za 52 miliard. Rozhodli o tom pražští zastupitelé. Dopravní podnik bude nyní řešit, jak přesně bude stavba financovaná. Jasno by mělo být do konce roku.