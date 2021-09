VIDEA TÝDNE: Drama na mítinku ANO, oběd v oblacích a řádění hurikánu

Se svým otcem, premiérem Andrejem Babišem, se tváří tvář střetl před novináři Andrej Babiš mladší. Vmetl otci, že mu ublížil a řekl mu, že prošel psychologickým vyšetřením a že je zdravotně v pořádku. Poté prohlásil, že Čapí hnízdo, kvůli kterému čelí premiér trestnímu stíhání, bylo od začátku projektem jeho otce a on hrál roli bílého koně.

Už poosmé dorazila do metropole atrakce Dinner in the sky, tentokrát ale poprvé na Náplavku. Lidé si mohou ve výšce 50 metrů vychutnat menu od šéfkuchaře Marka Raditsche. Strávníci sice musí mít prázdné kapsy, aby nic nespadlo dolů, nicméně i tak se občas střemhlav dolů proletí mobil, příbor či sklenička. V oblacích poobědval i reportér Matěj Smlsal.

Gang ozbrojených lupičů v pondělí přepadl tři banky v brazilském městě Araçatuba. Při úniku z města lupiči odpálili bomby nastražené na ulicích a během přestřelky s policií zemřeli nejméně tři lidé včetně jednoho člena gangu. Ozbrojenci také zajali desítku náhodných civilistů a přivázali je jako lidské štíty ke střechám vozů, ve kterých z místa činu odjeli.



Hurikán Ida, který v neděli pustošil Louisianu, se přehnal přes stát New Jersey a město New York. Bouře tam způsobila přívalové deště, vyplavila metro a zpozdila zápasy na tenisovém US Open. V New Jersey a New Yorku má hurikán nejméně čtyřicet jedna obětí.

Záznam surového napadení, které se odehrálo na začátku srpna v ulicích Brna, dnes zveřejnili policisté. Neznámý mladík se zezadu přiblížil k opilému staršímu muži a kopal jej tak dlouho, až poškozený zůstal bezvládně ležet. Potom útočník sebral jeho peněženku a odešel.