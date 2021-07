VIDEA TÝDNE: Řádění přírody, vyvedení Volného a podmořský požár

Česko ve čtvrtek zasáhly silné bouřky doprovázené přívalovými dešti. Na Vysočině za hodinu napršelo i přes 30 milimetrů vody. Hasiči po celém Česku vyjeli k téměř 320 zásahům. Nejčastěji zasahovali u popadaných stromů, někde byly zaplavené také silnice a železnice. V Čížové na Písecku spadl strom na auto a usmrtil dva lidi.

Policie musela silou dostat z jednacího sálu Sněmovny nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Blokoval jednání o zákonu, který umožní volit i lidem v karanténě. Na místě po zákroku proti němu zůstal poničený řečnický pultík.



Policie ČR vyšetřuje incident ze 4. července, kdy člověk v metru fyzicky napadl dvojici lidí. Jel po trase Anděl – Černý Most po 17. hodině, a to v prvním vagonu. Policisté odhadují, že mu je kolem 30 let.

Nový vodní sport dorazil do České republiky. V kempu Jestřábí I na Lipně si mohou lidé půjčit stroj Manta5. Je to kříženec jízdního kola a letadla, který jezdí po vodní hladině. Reportér Matěj Smlsal vyrazil novinku otestovat.

V blízkosti vrtné plošiny v Mexickém zálivu praskl podmořský ropovod. Uvedla to mexická státní ropná společnost. Rozlitá ropa vytvořila pod hladinou ohnivou kouli. Její hašení trvalo pět hodin. Událost si nevyžádala žádné oběti ani zranění.