Hitler na stromečku. Muž prodával ozdoby s hákovými kříži, řeší to policie

Ačkoliv mladík tvrdí, že jde o „originál dobové německé válečné vánoční ozdoby“, podobné inzeráty se podle zjištění MF DNES objevily i v minulosti. Ve stejném regionu.

Aktuální případ vyšetřuje jihočeská kriminální policie. „Naši kriminalisté se tímto podnětem budou zabývat, protože se může jednat o přestupek či trestný čin,“ řekl mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

„Ozdoby jsou skleněné z foukaného skla. Jedná se o dvanáct kusů, nepoškozené ve sběratelském stavu. Prodávám pouze pro sběratelské účely. Nic nepropaguji,“ napsal Stanislav A. v neděli večer na Facebook.

Inzerát lidé okamžitě začali sdílet, většina se podivovala nad tím, jak může někdo veřejně prodávat věci s nacistickou tematikou.

„Mám to z dědictví po dědovi. Je to originál. Kde to děda vzal, nevím, už je po smrti,“ vyprávěl reportérovi MF DNES Stanislav A. s tím, že ozdoby prodává, protože je otec mladé rodiny a dostal se do finanční tísně.

Inzeráty podobného znění se přitom na jihu Čech objevily už v letech 2014, 2012, 2009 nebo 2007. Vždy před Vánocemi a vždy na aukčních portálech. „Nabízím výhradně ke sběratelským účelům válečný nacistický vánoční stromek s originál ozdobami,“ psal například v roce 2014 u svého inzerátu prodejce z Prachatic.

Pohoršení na eBay

Naprosto totožné vánoční ozdoby, jako nyní prodává mladík z Českých Budějovic, přitom koupil loni Dán Claus Dalsborg v Litvě. I on se je snažil prodat přes aukční portál eBay v přepočtu za 35 tisíc korun. „Byly tak groteskní, že jsem je musel koupit,“ vysvětloval tehdy médiím.

Dánský web následně jeho inzeráty zablokoval a stáhl. „Rozhodli jsme se odstranit položky s nacistickou tematikou z nabídky, jelikož by se mohly zdát příliš pohoršující,“ vysvětlila krok mluvčí společnosti Sofie Folden.

Vánoční ozdoby s nacistickou tematikou přitom bylo v Německu skutečně možné v minulosti pořídit. „Víme, že se vyráběly ve velkém a daly se zcela normálně koupit,“ říká šéf sbírek Německého historického muzea v Berlíně Fritz Backhaus, které právě loni uspořádalo výstavu těchto ozdob.

Složité dokazování

Odborníci na extremismus varují, že v posledních letech se rozšiřuje počet věcí s nacistickými symboly na prodej. Důvod je podle nich prostý: je velmi složité říct, zda se prodejem takové věci daný prodejce dopouští trestného činu, či nikoliv.

„Velice důležité je prokázat úmysl. V poslední době se velmi rozšiřuje prodej takových věcí, jako jsou hrnečky s podobiznou Adolfa Hitlera či hodinky s hákovým křížem. Podle mě se tyto věci rozšiřují proto, že je daleko větší zvyková tolerance těchto činů. Zatímco před patnácti lety byli lidé trestáni i za prodej sběratelských věcí na burzách, nyní je tolerováno mnohem více,“ říká například odborník na extremismus Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity v Brně.

Maska Hitlera

Na prodej předmětů s podobiznou nacistického vůdce Hitlera naposledy upozornil na začátku listopadu německý velvyslanec Christoph Israng. Sdílel na Twitteru fotografii gumové masky Hitlera, kterou prodával obchod v centru Prahy. „Češi za nacistického režimu tolik trpěli. Proč se teď prodává takový odpad?“ připsal k fotografii Israng.

Případy, které vyšetřovala v minulosti policie, většinou skončily bez trestu. Například prodej hrnků a triček s obličejem Hitlera, které prodávalo nakladatelství Naše vojsko, nebyl podle policie protiprávní. „Nebylo prokázáno, že by pohnutkou či motivem pro vydání morálně diskutabilních potisků na hrnky a trička bylo cokoliv jiného než zisk,“ zdůvodnil tehdy mluvčí pražské policie Jan Daněk.

ARCHIVNÍ VIDEO: Výstava válečné bižuterie ukazuje ozdoby s nacistickými symboly (23. prosince 2017):