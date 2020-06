KOMENTÁŘ: Kýč jako trest pro největší zlosyny lidských dějin

12:00 , aktualizováno 12:00

Ve veřejném prostoru se příležitostně objeví různé předměty „vyzdobené“ portréty komunistických či nacistických pohlavárů. Před časem to byly hrnky, nedávno kalendář. Následuje obvykle pobouření a diskuse, co s tím. Je to jistě přirozená reakce, zvlášť s ohledem na dosud žijící oběti rudého a hnědého teroru či jejich potomky. Je však i moudrá?