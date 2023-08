Policie by se měla ptát, shodují se právníci. Vaňkovou by ale netrestali

Všichni oslovení odborníci na trestní právo se shodují, že za požití drogy Vaňkovou stíhat nelze. „Mohlo by jít ale o distribuci drog. Pokud by někdo drogu šířil, nabízel, a to třeba i zadarmo, tak to je samozřejmě trestný čin,“ uvedl advokát Jaroslav Ortman. Vaňková podle něj mohla být „čistě hypoteticky svědkyní situace, kdy došlo k páchání trestného činu šíření drog.“

„Pokud policie u někoho zjistí přítomnost drogy, tak se teoreticky může zajímat o to, kde ji dotyčný vzal, popřípadě jestli se nezabýval distribucí do té míry, že by to byl trestný čin,“ uvedl advokát Tomáš Sokol. Samo o sobě se ale podle něj jedná „jenom o zjištění“. „Někdo má u sebe nějakou dávku kokainu. Z toho se rozhodně dovozovat nic nedá, maximálně nějaké podezření,“ doplnil Sokol.

S tím souhlasí i advokátka Lucie Hrdá, podle níž je na fotografii příliš malé množství látky na to, aby policie mohla aktéry obvinit z distribuce drog. „Za to, že si sama bere drogy, ji nikdo stíhat nemůže. Co se týká distribuce, tam by bylo potřeba větší množství. To, že si to ona od někoho koupí pro vlastní potřebu, za to ji stíhat nemohou. Leda by to nabízela malým dětem a podobně,“ uvedla v komentáři pro IDNES.cz Hrdá.

Advokát Petr Suchomel předchozí slova potvrdil a dodal, že přímo z fotografie se nedá říct, že by došlo k trestnému činu. „Podívat se na fotku a říct, že dochází k trestnému činu, to rozhodně nejde. Na té fotografii je nějaký prášek, který připomíná návykovou látku. A užívání návykové látky v Česku trestné není. V Česku je trestná zejména distribuce drog, a potom přechovávání většího než malého množství drogy, což na té fotce ale také vidět není,“ řekl Suchomel.

„Navíc když se podíváte na Vaňkovou, tak to vypadá, že je jí to nabízeno. Tudíž ona zřejmě ani není ten, kdo to tam přinesl,“ doplnil advokát.

Veřejný zájem by měl aktivovat policii

„Pokud před sebou má policie snímek, na kterém evidentně dochází k distribuci drog, přerozdělování, nebo jejich možnému užívání, měla by pátrat po tom, kdo tam ty látky přinesl a zda je někomu nabízel. Měla by vyslechnout všechny účastníky, včetně paní primátorky Vaňkové,“ uvedl Ortman.

Hrdá však připomíná, že dosud s jistotou nevíme, zda se opravdu nejedná o fotomontáž. „Navíc to byl nějaký gram, a není z toho vidět, že by to bral někdo jiný, než ten, kdo si to koupi,“ doplnila Hrdá, podle níž se jedná zejména o aféru. Policie by dle jejích slov měla raději prověřovat týrání či případy domácího násilí.

Podle Suchomela by se však policie ptát měla. „Vzhledem k té široké medializaci je možné, že se tomu policie nebo státní zastupitelství bude věnovat, protože oni mají povinnost začínat konat, když je nějaké podezření z trestného činu. Na základě toho, jak se o tom všude diskutuje, by se policie minimálně zeptat měla,“ vysvětlil na dotaz redakce. Sokol uvedl, že je to záležitost policie, a netroufá si tvrdit, zda by se případem měla zabývat.

Předpokládáme-li, že Vaňková opravdu byla svědkem distribuce drog, nabízí se otázka, zda měla oznamovací povinnost. „Každý má oznamovací povinnost, samozřejmě s výjimkou osob, které by si tím mohly způsobit nebezpečí trestního stíhání,“ řekl Ortman.

„Nemyslím si, že by Vaňková měla oznamovací povinnost,“ oponoval však Sokol. „Navíc si netroufám tvrdit, že byla vůbec svědkem. Celá věc je hrozně nepřehledná. Není samozřejmě vyloučeno, že se jí policie bude ptát, co se dělo, a jestli to byl kokain, ale nic dramatického se z toho prostě dovodit nedá,“ uzavřel advokát.

A souhlasí s ním i Suchomel. „Oznamovací povinnost se vztahuje jen na okruh nejzávažnějších trestních činů, a v něm drogové trestné činy nejsou,“ uvedl na dotaz redakce. Doplnil, že vzhledem k veřejnému tlaku bude policie nejspíš nucena se ptát. „Jinak mi ale nepřijde dobré, aby stát řešil každý obrázek s nějakým práškem,“ dodal na závěr Suchomel.