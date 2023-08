Brno bylo vždy lehce alternativní, říká Benda. U špiček ODS má Vaňková důvěru

„Brno bylo vždy lehce alternativní město, tak to je. Jinak celou „kauzu“ pokládám za zcela zbytečnou letní bouři ve sklenici vody a nevyvozuji z ní žádné závěry. Primátorka Vaňková má moji podporu a vnitřní věci si musejí vyříkat uvnitř jejich města,“ sdělil redakci iDNES.cz Marek Benda.

Podobně i Zdeněk Nytra, předseda senátorského klubu ODS a TOP 09, uvedl, že k rezignaci Vaňkové nevidí důvod. „Fotka neříká, zda konzumovala či ne. A i kdyby, tak není jasné za jakých okolností, jestli by tím něco porušila,“ řekl pro iDNES.cz.

Místopředseda strany Alexandr Vondra označil celou kauzu za čistě etickou a doplnil, že k rezignaci primátorku též vyzývat nebude.

„K ničemu ji rozhodně vyzývat nebudu. Ani si nemyslím, že bych měl žádat policejní vyšetřování toho, co se stalo před třemi lety v noci v Brně, když se zjevně nikomu nic nestalo a aktéři se podle fotky u toho smáli. Je to etická záležitost a víte, už jsem dost starý na to, abych tady někomu uděloval nějaké morální lekce,“ sdělil na dotaz redakce Vondra.

Zároveň ale dodal, že je odpůrcem legalizaci kokainu. „Ale aby bylo zároveň jasno – pokud byste z toho chtěli vyvozovat, že tím říkám, že jsem pro legalizaci kokainu, nebo že ho snad užívám, tak jasně zdůrazňuji, že ne a ne,“ dodal.

„Paní primátorka se k věci postavila čelem. Nabídla svou rezignaci a bude záležet na dalším jednání v brněnské koalici. Neznám další podrobnosti, abych mohl vyvozovat nějaké závěry. Paní primátorka zcela objektivně odvádí pro Brno a jeho občany dobrou práci. Město se úspěšně rozvíjí. To by mělo také zaznít,“ reagoval v úterý ministr dopravy a další místopředseda občanských demokratů Martin Kupka.

Redakce oslovila s žádostí o komentář i předsedu ODS Petra Fialu. Ten prostřednictvím mluvčího strany Jakuba Skyvy sdělil pouze to, že je v současné době v zahraničí. „A paní primátorka celou věc vysvětlila,“ dodal Skyva. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba na dotaz redakce prozatím nereagoval.

ANO vyčkává, policie sleduje mediální prostor

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček redakci sdělil, že se členy ANO jednají, a společné vyjádření poskytnou. Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová se vyjádřila obdobně. Nehodlá se podle svých slov prozatím vyjadřovat k něčemu, co ani není jednoznačně ověřeno.

„V tomto ohledu jsem tedy zdrženlivá. Paní primátorka by se měla k věci jasně postavit a vše vysvětlit. A i poté je to věcí především ODS, jejíž je Markéta Vaňková nominantkou. Naši zastupitelé vědí co mají dělat nebo požadovat, takže v tomto směru mají moji důvěru. S předsedkyní klubu zastupitelů ANO jsem v pravidelném spojení a samozřejmě platí, že další vývoj budeme sledovat,“ řekla redakci iDNES.cz Schillerová.

Předseda SPD Tomio Okamura se k situaci vyjádřil již v pondělí večer. „Především by paní primátorka měla říct pravdu, tu zná jenom ona. Nicméně jde o otočení tvrzení o 180 stupňů,“ myslí si Okamura. „Včera říkala, že jde o fotomontáž, dnes říká, že možná ne. Jde navíc o druhou vládní stranu, jejíž vrcholní představitelé mají co do činění s drogami. Navíc jde o domovskou organizaci Petra Fialy,“ dodal Okamura.

Redakce iDNES.cz v úterý oslovila mluvčího jihomoravské policie Pavla Švába. „Myslím si, že v tuto chvíli není důvod, abychom to řešili. Na první pohled v tom nespatřuji trestný čin. Policie informace z mediálního prostoru sleduje,“ řekl.

„Pokud by nastal nějaký posun, tak nemůžeme naše záležitosti vést mediálně. To jde až v nějakou chvíli, a ta v dohledné době určitě nebude,“ dodal Šváb.

Internetem od soboty koluje fotografie brněnské primátorky s bílým práškem. Spekuluje se o kokainu, snímek má však nejasný původ a někteří tvrdí, že jde o fotomontáž. Vaňková v pondělí řekla, že neví, zda je fotografie pravá. Brněnská primátorka také přiznala, že občas konzumuje legální látku HHC.