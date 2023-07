Pravost fotografie s práškem nemohu vyloučit, říká Vaňková. Přiznala HHC

Fotografie z nejasného zdroje začala internetem kolovat v sobotu na sociální síti Facebook na účtu „Ještěže se toho nedožilo Brno autem“. Vaňková je na fotografii s hloučkem lidí u mobilu, na němž je bílý prášek. Na fotografii se kromě Vaňkové objevil i zastupitel města Brna Robert Kerndl.

„Nevím, co na ní je, a jestli je pravá,“ řekla v pondělí večer pro TN.cz Vaňková, která se původně vyjádřila tak, že jde o fotomontáž. „Nebyla jsem schopna si vzpomenout na situaci, která je na fotografii. Dohledávala jsem i původní fotografii, z níž byla montáž udělaná,“ upravila své tvrzení v pondělí brněnská primátorka s tím, že Kerndl jí volal a sdělil, že „ je možné, že před třemi nebo dvěma lety mohlo k podobné situaci, jaká je na fotografii, dojít.“

Jan Werewolf @JanWolf_KDU Kokain je tradiční, tudíž správná droga (obzvlášť když někdo udělá lajnu jak Brno). Vždyť listy kokainovníku žvýkali už Inkové. Proti kokainu proto jakožto pravičáci nic nemáme. Jediné, co nemůžeme vystát, je, když si feťáci a piráti píchají marihuanu. https://t.co/tpbXycgL2E oblíbit odpovědět

O zmíněné situaci se Vaňková vyjádřila tak, že šlo o společenskou událost, která se protáhla do pozdních hodin. „Při návratu jsme byli v dobré náladě. Potkali jsme nějaké lidi. Bavila jsem se s jedním mladým mužem o sochách, ale tuto konkrétní situaci si nevybavuji,“ uvedla v rozhovoru brněnská primátorka. Nemůže tak podle svých slov vyloučit, zda je situace na fotografii autentická, či nikoliv.

HHC HHC neboli hexahydrokanabinol je látka z konopí velmi podobná THC. V Česku se dá legálně koupit v automatech, prodává se ale i ve večerkách, trafikách, e-shopech nebo v konopných prodejnách. Při koupi není potřeba prokazovat plnoletost.

Vaňková na závěr také doplnila, že některým omamným látkám se nebrání. „Já patřím k těm Moravanům, kteří jsou přístupní legalizaci omamných látek a alkoholu. Ve volném čase si ráda dám skleničku vína nebo diskutované HHC. I jako politik jsem zastáncem legalizace omamných látek,“ doplnila Vaňková.

K rezignaci podle ní zatím důvod není. „Situace mě mrzí a nejsem na ni pyšná, ale zatím nikdy moje chování nemělo vliv na mou funkci a město Brno,“ uzavřela rozhovor brněnská primátorka.

Fialovi primátorčino vysvětlení stačí

Redakce iDNES.cz oslovila předsedu ODS Petra Fialu. Ten prostřednictvím mluvčího strany Jakuba Skyvy sdělil pouze to, že je v současné době v zahraničí. „A paní primátorka celou věc vysvětlila,“ dodal Skyva.

Vyjádření redakci iDNES.cz poskytl také předseda SPD Tomio Okamura. „Především by paní primátorka měla říct pravdu, tu zná jenom ona. Nicméně jde o otočení tvrzení o 180 stupňů,“ myslí si Okamura. „Včera říkala, že jde o fotomontáž, dnes říká, že možná ne. Jde navíc o druhou vládní stranu, jejíž vrcholní představitelé mají co dočinění s drogami. Navíc jde o domovskou organizaci Petra Fialy,“ dodal Okamura. Doplnil, že jeho strana se bude v první řadě dožadovat toho, aby Vaňková řekla pravdu.

„Musíme se o tom pobavit s kolegy a také s paní primátorkou si to musíme vyjasnit. Zatím ale nemám podrobnější informace, tak se k tomu nemohu více vyjádřit,“ řekl ČTK první náměstek primátorky René Černý (ANO).

„Může trávit volný čas, jak uváží, a my jsme poslední, kdo by za tohle někoho popotahoval. Jsem ale překvapená. Myslela jsem si, že je to fotomontáž,“ uvedla opoziční zastupitelka Monika Lukášová Spilková (Piráti).