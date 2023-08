Návrat z dovolené a „ponížení“. Vaňková i její náměstek se testovali na drogy

Přestože v kauze existuje řada nezodpovězených otázek, oba vrcholní brněnští politici nic moc nevysvětlují.

K dalším dotazům celý týden od prvotního zmatečného vysvětlení Vaňková mlčí. Mohlo by se tak zdát, že případ nechtějí komunikovat směrem k obyvatelům druhého největšího města ani voličům.

Aby rozptýlili vzniklé pochybnosti, oznámili v pondělí, že podstoupili laboratorní testy na drogy. Kerndl navíc na důkaz vlastní sebejistoty souhlasil s výzvou MF DNES k podrobení se testu na kokain. „Ale je mi to nepříjemné, přijde mi to dehonestující,“ prohlásil Kerndl. Výsledek testu provedeného přímo na magistrátu byl negativní. To dává tušit, že podobně skončilo testování v laboratoři, jak ostatně sám tvrdí.

Vaňková na výzvu redakce v pondělním shonu reagovala jen písemně. „Děkuji za nabídku, nicméně abych vyvrátila různé dezinformace a fámy, test jsem podstoupila už minulý týden, tedy v bezprostřední návaznosti na publikování fotografie na sociálních sítích. V tuto chvíli čekám na výsledek v písemné podobě, jsem si ale naprosto jistá, že bude negativní,“ uvedla primátorka. Oba hodlají výsledky zveřejnit.

Schůze na téma fotka

V pondělí od půl sedmé večer se konalo jednání, které mělo naznačit, kam se bude skandál vyvíjet. Vaňková s Kerndlem řešili kontroverzní snímek nejprve na společném zastupitelském klubu ODS a TOP 09 a poté se spolustraníky na oblastní radě Brno-město.

Večerní jednání ale žádný zvrat nepřineslo. Oba orgány se jednomyslně postavily za Vaňkovou s Kerndlem a jejich vysvětlení považují za dostačující. Oba politici rezignovat nebudou. Kauzu odmítají dál komentovat, dokud ji ve středu neprojednají s koaličními partnery.

Ti chtějí od primátorky vysvětlení. „Zatím máme více otázek než odpovědí,“ řekl brněnský radní Filip Chvátal z KDU-ČSL.

Na informace od Vaňkové čeká i koaliční hnutí ANO. „Mám stejné informace jako vy. Nemohu se vůbec vyjádřit, jestli je fotografie pravá nebo není. Na poradě vedení povedeme debatu. O výsledcích poté budu informovat zastupitelský klub hnutí,“ reagoval první náměstek primátorky René Černý z ANO.

Pro Vaňkovou jsou důležitější jiné věci než řádné vysvětlení celé kauzy veřejnosti. Tohoto dojmu mohou lidé nabýt minimálně podle jejího úterního programu. Napevno totiž počítá s prohlídkou sběrného dvora firmy Sako Brno a přijetím mosambijského prezidenta Filipeho Jacinta Nyusiho na magistrátu.

Snímek šířící se po sociálních sítích má nejasný původ. Spekuluje se, že vznikl jako kopie obrazovky videa, jež akci s bílým práškem zachycuje celou, případně že existují i další podobné fotografie.