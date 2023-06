Spolužáci se omluvili poplivané ukrajinské holčičce. Byli u toho i rodiče a škola

Případem dívky, kterou slovně i verbálně napadli její vrstevníci, se brzy po zveřejnění začali zabývat advokáti i vedení školy, na níž dívka dochází. Spolužáci dívku uhodili, plivli jí do tváře a skandovali věty jako „Rusko je lepší. Ukrajina je blbá.“

Den po zveřejnění příspěvku už advokát Petr Němec na Twitter napsal, že „vše dobře dopadlo“, a poděkoval škole, která problém ihned řešila. Také poděkoval rodičům i vrstevníkům, kteří dívku nejprve napadali.

„Kluci se omluvili a ze setkání s rodiči plyne, že to není nic, co by slyšeli doma a v čem by je podporovali. Byla to prostě dětinská hloupost, která se snad nebude opakovat. Kluci mají i ukrajinské kamarády,“ uvedl Němec a přirovnal situaci k tomu, že stejná situace mohla nastat třeba i kdyby dívka měla brýle nebo byla zrzavá, a spolužáci by jí nadávali kvůli tomu.

„Všichni si podali ruku, usmáli se a snad je po problému. Škola má systém na řešení šikany a zafungoval. Všichni rodiče naslouchali. Moc děkuji i ukrajinské ambasádě v ČR, která byla mamince i holčičce velkou oporou. Kauza uzavřena,“ doplnil advokát.

Video zveřejnila ve středu matka holčičky na Twitteru. Na záznamu je vidět dívka, která jej natočila, když na ni začali vrstevníci křičet. „Rusko je g*vno,“ reagovala statečně malá dívka. Následně jí jedno z dětí, které na záběrech není vidět, plivlo do tváře.