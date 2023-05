Pro Rusy není v civilizovaném světě místo, míní náctiletí Ukrajinci

Polině z Dnipra bude v červnu patnáct, Lize ze stejného města je 16, Eleně z Vilňansku také, Arturovi z Charkova 18, stejně jako Daše ze Záporoží. Káťa utekla z Krymu už v roce 2014. Je jí šestnáct. Všichni žijí v Česku.

Jak dlouho ještě potrvá válka a jak podle tebe dopadne?

Polina: Válka bude trvat ještě několik let a skončí postupnou deokupací všech území až k hranicím stanoveným v roce 1991 v nezávislém, suverénním, demokratickém, sociálním a právním státě Ukrajina. Jiná možnost není, protože pokud okupantům odevzdáme byť jen píď naší země, bude pro ně snazší nám příště naši zemi vzít. A to je náš cíl –⁠ vyčerpat touhu ruských úřadů po rozšíření svého imperialismu na celý svět. To nikdy nedopustíme, protože každý uvědomělý Ukrajinec chce rozvíjet co největší nezávislost na zemi, jejíž kultura je z velké části postavena na přejímání prvků jiných národů a získávání rozsáhlého území v důsledku dobyvačných válek.

Liza: Zdá se mi, že válka bude pokračovat ještě několik let, jen po určité době skončí aktivní fáze a nastane situace jako v Donbasu. Skončí to vítězstvím Ukrajiny, obrovskými ztrátami na životech, dlouhými roky obnovy Ukrajiny a kulturním a národním otřesem. Pro Rusko a Rusy to skončí definitivním úpadkem, pádem na dlouhou dobu na mezinárodní scéně a neschopností vnímat svou vlastní zemi a své lidi.