Solidarita slábne. S vládní podporou Ukrajiny nesouhlasí 51 procent Čechů

Šetření probíhalo v průběhu letošního února a března. Průzkumu, který byl zaměřený na otázky ohledně Ukrajiny, se zúčastnilo 861 lidí. Z šetření například vyplynulo, že v současné době se o vývoj na Ukrajině zajímá zhruba 59 procent české veřejnosti, je to o zhruba 19 procentních bodů méně, než tomu bylo na jaře loňského roku, tedy po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

„V dlouhodobém srovnání od roku 2014 jde však stále o třetí nejvyšší podíl, druhý nejvyšší byl zaznamenám v březnu 2014, po masových protestech na Ukrajině a svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče,“ stojí v závěrech šetření.

56 procent schvaluje finanční pomoc

Ze závěrů také vyplývá, že přes 79 procent Čechů považuje situaci na Ukrajině za hrozbu pro mír ve světě a 75 procent v České republice. Průzkum současně uvádí, že přes 44 procent dotázaných souhlasí s kroky vlády na podporu Ukrajiny v obraně před ruskou agresí. Zároveň však přes 51 procent s nimi nesouhlasí. Stejné procento lidí má za to, že ji vláda podporuje příliš mnoho.

„Podrobnější analýza ukázala, že souhlas s kroky vlády roste spolu se stupněm nejvyššího dokončeného vzdělání, se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti, s rostoucím zájmem o vývoj tamní situace, s rostoucím zájmem o politiku obecně a také se sílící mírou pocitu ohrožení v souvislosti se situací na Ukrajině,“ komentoval autor šetření Martin Spurný.

Podle něj ve vyšší míře kroky vlády podporují voliči vládních stran, ti, kdo vládě důvěřují, a ti, kdo se politicky řadí jednoznačně na pravici. „Nesouhlas s kroky vlády se ve zvýšené míře objevoval mezi rozhodnými nevoliči, těmi, kdo vládě nedůvěřují, a těmi, kdo se politicky řadí jednoznačně na levici,“ doplnil Spurný.

Nadpoloviční většina, tedy asi 56 procent, schvaluje finanční pomoc Ukrajině. Zhruba 54 procent by pak souhlasilo s úplnou politickou a ekonomickou izolací Ruska. Polovina Čechů současně schvaluje poskytování vojenského vybavení Ukrajině. Pouhých 12 procent by podpořilo vyslání českých vojáků, kteří by se zapojili do boje.