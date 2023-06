Rusko je lepší. Spolužáci poplivali ukrajinskou dívku, chování odsoudil i Rakušan

Na záznamu je vidět malá dívka, která jej natočila, když na ni začali vrstevníci křičet. „Rusko je g*vno,“ reaguje statečně malá dívka. V reakci jí jedno z dětí, které na záběrech není vidět, plivne do tváře.

Video zveřejnila na Twitteru Anastasiia Sihnaievska, spoluzakladatelka iniciativy Hlas Ukrajiny. „Spolužáci (jí) praštili a plivnuli do tváře na školním výletě, protože holka je Ukrajinka. Prosím, co musí udělat její maminka podle zákonu? Jak potrestat rodiče těchto malých fanoušků Ruska?“ napsala ve svém příspěvku.

Holčičky se okamžitě zastalo několik desítek lidí, mezi nimi také ministr vnitra Rakušan: „Plivnutí do tváře dítěti (v tomhle případě kvůli tomu, odkud je), je plivnutím do tváře celé naší civilizaci,“ napsal.

Doplnil, že děti pouze přebírají naše vzorce chování. „A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé,“ napsal.

Chování odsoudil také náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis: „Že mě toto video šokovalo, je slabé slovo. Ano, jsou to děti, ale co říkají, to slyší od dospělých,“ souhlasí s Rakušanem.

Je podle něj zřejmé, že і přes veškerou podporu Ukrajině v Česku dlouhodobě existuje ukrajinofobie. „A mělo by se s tím něco dělat,“ podotkl.

Strhla se vlna solidarity

Pod příspěvkem se strhla vlna solidarity. Dívčině matce nabízejí bezplatnou pomoc advokáti či nezisková organizace In Iustitia, která se zabývá bojem s předsudečnou nenávistí. Další lidé píší slova solidarity. „Statečná malá holka. Za ty české děti se stydím, ale ony za to fakt nemůžou. Je to výsledek tupé a rádoby vlastenecké výchovy v rodině a taky agresivní ruské propagandy,“ napsal například uživatel Roman.

Zájem české veřejnosti o vývoj situace na Ukrajině začal podle průzkumu klesat už na sklonku roku 2022, stejně jako souhlas s vládní pomocí pro napadenou zemi. Polovina Čechů už tehdy nesouhlasila s kroky vlády na pomoc a největší odpor měli lidé k poskytování vojenského vybavení.

Nejnovější výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění z května 2023 pak ukázal, že více než polovina dotázaných nesouhlasí s kroky české vlády ohledně podpory Ukrajiny a myslí si, že je podpora příliš velká.

Ze závěrů také vyplývá, že přes 79 procent Čechů považuje situaci na Ukrajině za hrozbu pro mír ve světě a 75 procent v České republice. Průzkum současně uvádí, že přes 44 procent dotázaných souhlasí s kroky vlády na podporu Ukrajiny v obraně před ruskou agresí. Zároveň však přes 51 procent s nimi nesouhlasí. Stejné procento lidí má za to, že jí vláda podporuje příliš mnoho.