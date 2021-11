Tečka s úsměvem, který hořkne. Vakcíny z nádraží platí jen dva měsíce

Upozornil na to v pátek člen skupiny odborníků Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) imunolog Zdeněk Hel.



Janssen je navíc natolik nespolehlivý, že by i přeočkování mělo proběhnout rovnou jednou z mRNA vakcín, Pfizerem nebo Modernou, které mají lepší výsledky.

Imunolog odkazuje na článek v časopise Science, který přichází poznatky, že po šesti měsících má vakcína Janssen účinnost pouze 13 procent.

Zdenek Hel @HelZdenek Článek v časopise Science ukazuje rychlost vyprchání ochranného účinku vakcín proti Covid-19. Studie zahrnuje > 780,000 dobrovolníků v americké VA. Ochranný účinek vakcíny Pfizer-BioNTech byl po 6 měsících snížen na 45 %, účinek vakcíny Janssen až na 13%. https://t.co/0c8GCkfAdg https://t.co/fbCUL6Y6t1 oblíbit odpovědět

Podle MeSES by se měl také zkrátit interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny proti covidu u ostatních očkovacích látek, a to o měsíc. Aktuálně je možné si pro třetí posilovací dávku vakcíny přijít po uplynutí půl roku od podání druhé dávky. Má to tedy být pět měsíců.

Pokud jste se očkovali, dostali jste jednorázovou vakcínu Janssen? Ano 24 Ne 128

Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je neživá rekombinantní vektorová očkovací látka, určena k ochraně proti COVID-19 pro osoby od 18 let. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Od začátku pandemie se podalo 331 431 dávek této vakcíny, je to v tuto chvíli tedy kolem 2,5 procent z podaných dávek všech vakcín proti koronaviru.

V České republice se vakcína Janssen podává od začátku března, velký nárůst podaných dávek zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví o prázdninách, kdy se například otevřelo očkovací centrum v Praze na hlavním nádraží. Využívají ji lidé, kteří přicházejí na očkovací místa bez registrace, hlavně kvůli její jednodávkové možnosti.

Kdo šel se naočkovat o prázdninách se na podzim tedy vrátí do řad neočkovaných, pokud návrh ministerstvo zdravotnictví schválí.

V současné době se vakcína podává v Praze, Brně, Ostravě a Olomouci. Očkuje ji také řada praktických lékařů, a to kolem 35 procent. To je hodně.

Přeočkování epidemii nebrzdí

Přeočkování třetí dávkou není momentálně omezeno ničím jiným než šestiměsíční lhůtou od druhé dávky. Týká se tedy všech osob nad 18 let. Primárně je doporučováno rizikovým skupinám, tedy seniorům a lidem s oslabenou imunitou. Doporučuje se také zdravotníkům.

V Česku je třetí posilovací dávka k dispozici od konce října a stejně jako první dvě dávky dobrovolná. Vícero studií potvrzuje, že časem ochranný účinek vakcín proti koronaviru klesá. Největší propad v účinnosti přichází právě po pěti měsících, kdy by podle MeSES mělo dojít k přeočkování.

Česku se nedaří zbrzdit epidemii koronaviru. Nedělní testování na nemoc covid-19 prokázalo 5 650 nových případů. O týden dříve to bylo pouze 3 005 nakažených. Počet nových případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za sedm dní stoupl ze sobotních 693 na téměř 718. V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 3 803 osob, 572 lidí je ve vážném stavu.