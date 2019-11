Klaus ml. chce sebrat miliony „nebezpečné“ Šabatové a dát je horské službě

„Hnutí Trikolóra je pro nižší výdaje státu a rušení zbytečných i vysloveně nebezpečných úřadů, proto navrhujeme snížení kapitoly 309 ‚Kancelář veřejného ochránce práv’, ukazatel ‚Výdaje celkem‘ o 30 procent,“ píše se v pozměňovacím návrhu, který předložil Václav Klaus mladší.

Návrhu zákona o rozpočtu na příští rok počítal se 148 miliony korun pro Kancelář veřejného ochránce práv, podle návrhu hnutí Trikolóra by mělo stačit 104 milionů. Úřad ombudsmana by ve výsledku měl dostat o 44 milionů méně.

„Úřad ombudsmana se nechová jako nestranná státní instituce, ale aktivisticky prosazuje levicově liberální politiku. Například se silně angažoval ve známé kauza muslimských šátků ve střední zdravotnické škole na Praze 10, kdy studentka původem ze Somálska žalovala ředitelku Kohoutkovou,“ doplnila mluvčí hnutí Ivana Kerlesová.

Takové návrhy nebudu komentovat, práci úřad odvádí dobře

Hnutí Václava Klause mladší už také ví, kam by peníze měly jít. V pozměňovacím návrhu se s miliony od ombudsmana počítá pro horskou službu. Ta má z plánovaného rozpočtu dostat 190 milionů.

„Horská služba plní svoji práci svědomitě ve prospěch občanů Česka, na rozdíl od Veřejného ochránce práv. Proto navrhujeme přesunout prostředky právě k ní,“ uvedl Klaus v odůvodnění zákona.

„Tyto návrhy nebudu komentovat. Jsem přesvědčena že činnost celé Kanceláře veřejného ochránce práv lidem velmi pomáhá. Není důvod tuto pomoc redukovat,“ uvedla pro iDNES.cz v reakci na návrh Klause mladšího ombudsmanka Anna Šabatová.



Horská služba se k pozměňovacímu návrhu konkrétně nevyjádřila. „Z našeho pohledu je to čistě politická otázka. Nechceme komentovat jakékoliv nápady jakékoliv politické strany,“ uvedl mluvčí Radek Zeman.

Politické neziskovky podle Trikolóry ohrožují demokracii

Dalšími pozměňovacími návrhy se hnutí Trikolóra pochlubila na svých sociálních sítích. Kromě úřadu ombudsmana by o peníze měli přijít i filmaři či politické neziskové organizace.



Z tiskové zprávy Trikolóry „Témata propagovaná politickými neziskovkami jsou často neomarxistická, progresivistická či alespoň krajně liberální. Typicky sem spadá podpora pozitivní diskriminace homosexuálně orientovaných osob, jednostranná podpora migrace a multikulturalismu, témata označovaná jako gender, která se zabývají podporou mnohočetnosti pohlaví, environmentalismus a další. Financování těchto činností z veřejných peněz považujeme za nespravedlivé, protože jde o podporu specifických politických postojů na úkor jiných. Jedná se o umělé vnucování progresivistických témat české společnosti,“ uvedla Markéta Šichtařová, která zastřešuje program hnutí Trikolóra v oblasti rozvoje ekonomiky a podnikatelského prostředí.

Hnutí Trikolóra se podle svého vyjádření bojí o demokracii. Podle Klause mladšího (politické) neziskové organizace dostávají ze státního rozpočtu velké sumy peněz, aniž by k tomu měly potřebný mandát. Mají tak značný vliv na přerozdělování peněz od daňových poplatníků, na ovlivňování veřejného mínění i na vnášení témat do společenské rozpravy, a tedy zprostředkovaně na výsledky voleb.

„Existuje však nemalé množství neziskových organizací, které prosazují čistě levicově liberální politiku. Právo založit si takovou neziskovou organizaci v žádném případě nezpochybňujeme, nesouhlasíme však s tím, aby byla činnost těchto organizací placena z daní všech občanů. Pokud chce někdo dělat politiku, má to dělat jako politická strana, případně být financován z darů od soukromého sektoru,“ uvedla mluvčí hnutí Kerlesová.

Politické neziskovky navíc podle Klause mladšího tím, že využívají veřejné peníze, vytvářejí u lidí zdání, že jednají ve veřejném zájmu. Mezi politické neziskové organizace řadí hnutí Trikolóra například Člověka v tísni, Prague Pride či Nadace Open Society Fund Praha.

Podle vedoucího komunikace Člověka v tísni Tomáše Urbana jsou projevy Václava Klause mladšího takový komunismus naruby. Tehdy strana pronásledovala církve, dnes by někteří nejraději zakázali neziskovky.

„Do nás se vždy trefovali zleva i zprava, pro jedny jsme neokonzervativci, pro druhé neomarxisti. Klidně by si mohli podat ruku. Jsou to hloupé nálepky a už jsme na to zvyklí. Navíc se s tím pravidelné potkáváme v autoritářských zemích, kde podporujeme obránce lidských práv. Jediná nezvyklá věc je, že s tímhle nápadem na omezení svobod začínají přicházet politické strany v Česku,“ říká Tomáš Urban z Člověka v tísni.



Dodává také, že každá názorová skupina vždycky najde něco, co se jí nezamlouvá – levicově zaměřeným lidem vadí aktivisté prosazující zákaz potratů a spolky na obranu nositelů zbraní, části pravice zase vadí cyklisté a feministky nebo organizace, které se zastávají uprchlíků.