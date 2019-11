Hádka o povinnosti průvodců. Inspirujte se v Pchjongjangu, radil Klaus

„Co je vám po tom, kdo provází turisty a co jim říká, jestli jim to říká úplně dobře, nebo trošku špatně, nebo se soustředí na bulvárnější aspekty života ve městě a památek? Vždyť to přece není vůbec úkolem Sněmovny. Nejsme ani pro tři průkazky, ani pro dvě průkazky, ani pro jednu průkazku, ani pro 17 průkazek, ani pro komise a výběrová řízení,“ pokračoval v kritice Klaus.

Původní návrh hlavního města Prahy, aby bylo provázení vázanou živností, chtějí totiž poslanci nahradit tím, že bude rozděleno, zda jde o průvodce prvního nebo druhého stupně. První stupeň by vyžadoval jen registraci, druhý by předpokládal vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v cestovním ruchu. Turisté by si sami zvolili, jak kvalitního průvodce využijí.

„Tohleto není možné, to, co říkáte, pane kolego. Tady na to někdo studoval, učil se jazyky, studoval historii, a pak tady provádí někdo, kdo nezná úplně základní věci, informace o Staroměstském náměstí, o Karlově mostě, prostě úplně nejzákladnější věci. Určitá elementární pravidla fungují ve všech metropolích. Ve všech metropolích, kde existují průvodci,“ oponoval Klausovi poslanec ANO Patrik Nacher. Vybídl Klause, ať se jde podívat na Staroměstské náměstí v Prahy, jaký Klondike tam mají „deštníkáři“.

Narážel na to, že kdo se nyní jde projít do historického centra Prahy, nemůže se nevšimnout neoficiálních průvodců s deštníky, kterým sice chybí kvalifikace pro to, aby mohli turisty provázet, oficiálně za to nic neberou, „jen“ na konci procházky od turistů vybírají dobrovolný příspěvek. A to se má nyní změnit.

„V případě průvodce druhého stupně tam opravdu je vyšší míra doložení znalostí, studií a dalších věcí, takže tam bude možnost si vybrat mezi tím, jaká kvalita průvodcovských služeb,“ hájí navrženou změnu i Petr Dolínek z ČSSD.



Tady sedí 200 lidí, takových 10, 15 duchem mdlejší, tvrdil Klaus

Klaus se s novou povinností pro průvodce smířit nechtěl. „Takže vy budete s nějakými úředníky kontrolovat, kdo kolik toho umí z historie, aby mohl jako provádět, jo? Takže člověk svobodně, když třeba nemá jinou práci, je ochotný v mrazu někde chodit, má komunikativní dovednosti, vy mu to budete zakazovat. Vždyť tady sedí dvě stě lidí, já se nechci nikoho dotknout, takový deset, patnáct jsou trošku duchem mdlejší,“ prohlásil doslova Klaus. Argumentoval, že strany také nikdo nás nezkouší, než podají kandidátku do Sněmovny.

Za kompromisní naopak návrh označil šéf SPD Tomio Okamura, bývalý vicepremiér Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. „Myslím, že vychází na obě dvě strany tak, aby všichni byli v podstatě nějakým způsobem spokojeni a abychom potřeli ty černé průvodce,“ řekl Okamura.

Radní Kordová Marvanová připomněla Klausovi vládu jeho otce

Do Klause mladšího si pak rýpla pražská radní a bývalá poslankyně Hana Kordová Marvanová, která přišla návrh do Sněmovny prosazovat. „On zde velmi plamenně mluvil o tom, jak je nepřípustná regulace tohoto odboru, že to je vlastně skandál, že to je nepřípustné. Nikdy zde nebyl předložen žádnou vládou, ani vládou pod vedením Václava Klause staršího, kde byl otec Václava Klause mladšího premiérem, tak nikdy pravicová vláda nepředkládala, že by zde neměly být žádné požadavky,“ řekla Kordová Marvanová.

Pirátský poslanec Ondřej Profant prosazuje, aby mohly průvodcovskou činnost regulovat na svém území samy obce. „Problém se týká jen Českého Krumlova a centra Prahy,“ řekl Profant.

Poslanec ANO Nacher chce novelou omezit také krátkodobé pronajímání bytů turistům prostřednictvím Airbnb. Obce by mohly stanovit období, ve kterém je poskytování takových služeb zakázáno, a určit i další regulace, jako počet z ubytovaných osob nebo počet přenocování v jednom bytě za rok. Konečné hlasování o změně zákona by mohlo být ve Sněmovně ještě v prosinci.