Poslanci se hádají o možnost omezit pronajímání bytů pro Airbnb

Přímý přenos 10:43 , aktualizováno 10:43

Spor o to, zda budou moci omezit krátkodobé pronajímání bytů turistům prostřednictvím služeb typu Airbnb, řeší právě poslanci. Navrhl to poslanec ANO Patrik Nacher. Obce by mohly stanovit období, ve kterém je poskytování takových služeb zakázáno, a určit i další regulace, jako počet z ubytovaných osob nebo počet přenocování v jednom bytě za rok.