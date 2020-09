Průvodce drtí, že k nám nejezdí turisté. Budou demonstrovat kvůli pomoci

Průvodci si, tak jako jiné osoby samostatně výdělečně činné, mohli požádat o kompenzační bonus, ale nárok na něj skončil 8. června a cestovní ruch se od té doby ani zdaleka nevzpamatoval. Navíc jen do konce srpna stát OSVČ odpouštěl minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění.

„I ministryně financí Alena Schilllerová zmínila naši profesní skupinu jako jednu z nejvíce postižených a slíbila cílenou pomoc. To bylo v médiích několikrát zmíněno. Takže my jsme nejprve čekali, co bude,“ popisuje Pátková. Jenže průvodci se žádné další pomoci od státu nedočkali.



Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová průvodcům sdělila, že pro ně nemá řešení, neuspěli ani na ministerstvu průmyslu a obchodu. „Každý nám řekl, že ta naše situace je velmi těžká, každé ministerstvo, nebo s kým jsme se bavili. Psali jsme dopis ministryni Schillerové, dostali to v kopii členové vlády. Psali jsme grémiu ČSSD, protože ta má volební heslo, že všem pomůže v krizi, že nikoho v krizi nenechá, ti se nám neozvali,“ popisuje průvodkyně.



Babiš odkázal průvodce na pražské zastupitele

25. srpna jsme zástupci průvodců jednali jednali s Babišem a byla u toho i ministryně Schillerová. „Řekl nám, že na státní úrovni to nepůjde, ale že nás posílá na magistrát, protože obdržel peníze. Řekl nám částku 1,8 miliardy korun,“ řekla iDNES.cz Pátková.

„Počet zahraničních návštěvníků v Praze klesl oproti loňsku o 97 %. Logicky ohromný dopad to má na kvalifikované průvodce. Potkal jsem se se zástupci jejich asociace. Bavili jsme se o dopadu koronaviru na jejich práci, ale i celkově o podnikatelském prostředí v Praze. Přímo z jednání jsem volal Patriku Nacherovi a požádal ho, aby 10. září na zastupitelstvu hlavního města vyzval vedení Prahy, aby na průvodce nezapomnělo a vymyslelo například dotační titul, aby překonali tohle složité období. Profesionální průvodci jsou jako velvyslanci naší země,“ napsal po jednání s průvodci na Twitteru Babiš.

„Jsme malá profesní skupina, ale v cestovním ruchu jsme považováni za hodně důležitou. Chtěli bychom, aby všichni zastupitelé se dozvěděli, že budeme chtít, aby se to téma na zastupitelstvu otevřelo, když tolik let pracujeme pro město, aby si nás všimli a aby nám nějakým způsobem pomohli překonat nějak toto těžké období,“ uzavřela Pátková.

Průkaz průvodce Prahou má přes 1600 lidí, ale řada z nich už musela svou činnost přerušit nebo úplně ukončit. Demonstrace průvodců před magistrátem bude ve středu 9. září od 14 hodin, den před čtvrtečním jednáním zastupitelstva.