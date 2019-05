EU má jediný cíl: vymazat národní státy z mapy Evropy, tvrdí Klaus

Václav Klaus ostře kritizoval vyprázdněnost předvolebních diskusí v České republice. „Jeden rozhlasový reportér se mě zeptal na názor ohledně dvojí kvality potravin. Uvedl to jako jedno z hlavních předvolebních témat,“ postěžoval si bývalý prezident, podle kterého za dvojí kvalitu Unie nenese žádnou odpovědnost.

„To je naprostá hloupost a nepochopení. Jakkoliv bych vyčítal Evropské unii všechna možná zla, to opravdu není jejich vina. Je to záležitostí výrobců, kteří chtějí maximalizovat zisk,“ říká Václav Klaus. „Ale je to jen zástupné téma,“ dodal.

Eliminace národních států

Hlavním předvolebním tématem měla podle něj být diskuse o budoucnosti národních států. „Evropská unie má totiž jediný cíl: vymazat národní státy z mapy Evropy. Stávající lídři vyzývají k vytvoření mnohem těsnějších vazeb v unii. Ale to je ve skutečnosti výzva k likvidaci České republiky, Rakouska a dalších států. Evropské volby tedy rozhodnou o tom, zda tito lídři posílí nebo oslabí,“ tvrdí bývalý prezident.

Jakákoliv domácí diskuse o integraci Evropské unie je ve skutečnosti diskusí o české státnosti, myslí si bývalá hlava státu. „Je chybou si myslet, že Evropská unie je zárukou míru. To jsou jen proklamace, nesmysl. Naopak současná Evropská unie plodí nacionalismus, třecí plochy a neklid.“

Evropská unie není podle Klause ani symbolem demokracie. „Její instituce přece nejsou demokratické. Naopak. Bohužel málokdo to řekne nahlas. Ministr financí Francie nedávno proklamoval, že Evropská unie je impérium. A to se ke státům chová jako podřízeným jednotkám.“ Klaus si proto myslím že unie demokratickou rozhodně není.

Přeregulovanost a „fungující“ euro

Zároveň tvrdí, že organizace není ani zdrojem prosperity. „Tu ničí přeregulovanost a společná měna, tedy euro. Vždyť EU je nejpomaleji rostoucí ekonomickou zónou na světě. Ostatní rostou mnohem rychleji. Opak si jen namlouváme,“ prohlásil Klaus.

Přítomné pak Klaus překvapil tvrzením, že euro ve skutečnosti funguje. Ale hned vysvětlil, že pouze jako neblahý politický nástroj. Euro údajně oslabuje jih Evropy a zesiluje vliv severu. Zvětšuje ekonomické rozdíly mezi zeměmi eurozóny a nutí státy k větší integraci a vytvoření jednotného fiskálního systému.

„Před mnoha lety jsem diskutoval o jednotné měně s bývalým německým kancléřem Helmutem Kohlem,“ doplnil bývalý prezident. „Ten říkal, že euro nikdy nebude ekonomickým nástrojem. Je to politický instrument politické unifikace a centralizace,“ zakončil.



Demografická katastrofa

Klaus kritizoval i jeden z dalších ekonomických pilířů unie, volný pohyb pracovních sil. „Vždyť ekonomicky devastuje slabší země,“ myslí si. „Ničí periferii a posiluje centrum. Je to demografická i ekonomická pohroma.“



Podle Klause je to srovnatelné s oběma válkami. „Země jako Rumunsko, Bulharsko Polsko nebo i Pobaltí se vylidňují. Lidé míří za prací na západ. Třeba Lotyšů bylo před 30 lety 2,9 milionu, dnes jich je skoro o milion méně. Ty země se bohužel vylidňují, což je děsivé,“ uzavřel na diskusi s podnikateli Václav Klaus.