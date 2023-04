Poslední šance přihlásit se o majetek, jinak propadne. Stát hledá vlastníky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Kvůli historii a chybám nemají v Česku statisíce nemovitostí v katastru napsaného jasného majitele. Stát proto zveřejňuje jejich seznam, díky kterému se občas vlastníka podaří nalézt. Za posledních deset let to bylo v 50 tisících případů. Tento rok se to ale může stát naposledy, seznam už se příště zveřejňovat nebude a majetek bude propadat státu.