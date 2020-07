180 tisíc pozemků bez majitele. Je váš? Za tři roky může propadnout státu

12:00 , aktualizováno 12:00

Zahrada o rozměru 500 metrů čtverečních v Radotíně, dvacet minut vlakem do centra Prahy. Přes hektar orné půdy v Sokolnicích, patnáct kilometrů od Brna. Téměř 2 000 čtverečních metrů velká zahrada v Řevnicích v Praze-západ, obklopená vilami a rodinnými domky. To jsou jen tři z tisíců nemovitostí v Česku, které mají neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka. Když se o ně do konce roku 2023 majitel nepřihlásí, propadnou státu.