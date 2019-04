Soud poslal do vazby muže podezřelé z únosu pětileté dívky

O uvalení vazby informoval server Novinky.cz.

Oba muži jsou podezřelí z toho, že v úterý před 13. hodinou unesli pětiletou dívku v pražské Uhříněvsi (celý text k přečtení zde).

Děvče šlo spolu se svou babičkou na asistovanou schůzku, kde se mělo vidět se svou matkou. S tou má soudem zakázaný styk, dívka se s ní měla hodinu vidět pod dohledem úředníků. Muži dítě babičce vytrhli a ujeli.

Kvůli podezření, že by žena mohla chtít s dceru vycestovat, obeznámili policisté i strážníky z okolních zemí.



Dívku i s její matkou se pak policistům podařilo vypátrat v ranních hodinách na vídeňském letišti. Dívka byla v pořádku.

„Kriminalisté dělají vše pro to, aby se holčička vrátila co nejdříve ke svým blízkým do České republiky,“ poznamenal mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Zároveň policie usiluje o vydání zadržené matky do Česka. Únos dívky byl podle policistů plánovaný a organizovaný.



Později odpoledne pak policisté vypátrali i oba muže. „Policisté pak zadrželi na parkovišti jedné z benzinových čerpacích stanic na 95. kilometru ve směru do Prahy dvacetiletého muže. Bohužel byl v danou chvíli již ve vozidle sám,“ popsal Hulan průběh pátrací akce.

Druhého, jednačtyřicetiletého muže, našli o tři hodiny později policisté na nádraží na Krnovsku v Moravskoslezském kraji. Muži skončili v cele.