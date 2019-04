Pětiletou Sofii vypátrali policisté na vídeňském letišti, únosce zadrželi

„Kolem šesté hodiny ráno jsme od rakouských kolegů obdrželi informaci, že se pětiletou dívenku i její matku podařilo vypátrat na letišti ve Vídni,“ uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Podle policie je dívka v pořádku a zdravá. „Kriminalisté dělají vše pro to, aby se holčička vrátila co nejdříve ke svým blízkým do České republiky,“ poznamenal Hulan. Zároveň policie usiluje o vydání zadržené matky do Česka.

Policejní vyšetřování potvrdilo, že únos dívky byl plánovaný a organizovaný.

Dívku unesli v úterý před 13. hodinou dva muži v pražské Uhříněvsi, když šla s babičkou na asistovanou schůzku. Pod dohledem úředníků měla vidět hodinu svou matku, která s ní má soudem zakázaný styk. Muži dítě babičce vytrhli a ujeli připraveným autem.

Protože bylo podezření, že by matka s dcerou mohla vycestovat mimo Českou republiku, informovali policisté i kolegy ze sousedních zemí. Sami prověřovali několik desítek adres jak v Čechách, tak na Moravě a ve Slezsku. Brzy zjistili, kteří muži dívku unesli.

Jednoho únosce chytili u Humpolce, druhého na Krnovsku

Později odpoledne obdrželi informaci od svědka, že auto únosců spatřil na dálnici D1

„Policisté pak zadrželi na parkovišti jedné z benzinových čerpacích stanic na 95. kilometru ve směru do Prahy dvacetiletého muže. Bohužel byl v danou chvíli již ve vozidle sám,“ popsal Hulan průběh pátrací akce.

Druhého, jednačtyřicetiletého muže, našli o tři hodiny později policisté na nádraží na Krnovsku v Moravskoslezském kraji. „Muž byl poměrně překvapen, neboť nečekal, že by byl vypátrán tak rychle,“ dodal Hulan.

Oba muži skončili v policejní cele. Vyšetřovatel podle policie pravděpodobně pro oba navrhne vazbu.

O dítě se už dva roky přetahují rodiče u soudu, poslední tři měsíce ji měla v péči babička. Ve středu měl být další soud.