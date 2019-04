Případ unesené holčičky: O pětiletou Sofii vedou rodiče drsný spor

Naskočili do stříbrného terénního volva a jedinou příjezdovou cestou mezi domy z ulice Vlasty Průchové zmizeli. Policie nyní hledá dívku i její matku, na kterou je vydán zatykač.

Zdena Amálie Mikyšková

O malou blonďatou Sofii Andreu se už dva roky přetahují u soudu rodiče, poslední tři měsíce ji měla v péči babička. Matka – dvaačtyřicetiletá Zdena Amálie Mikyšková Štolcová – obvinila svého bývalého manžela a otce dívky fotografa Viléma Mikyšku, že dívku zneužíval. Ten zase tvrdí, že jeho bývalá partnerka má poruchu osobnosti a může být nebezpečná. Soudně měla matka styk s dítětem zakázaný. Stejně tak několik měsíců, kdy byl v podezření ze zneužívání, i otec.

„Ve středu měl být další soud. Upozorňoval jsem soudní znalce a varoval je, že žena je nevyzpytatelná a nebezpečná, až to takto dopadlo. Mám obavu, že ji zavleče do zahraničí a bude složité ji odtud dostat. Zároveň se bojím, že by jí v nějakém emočním afektu mohla i ublížit,“ řekl MF DNES otec unesené dívky Vilém Mikyška.

Matka Mikyšková Štolcová ve sporu argumentovala, že „zdravou holčičku násilím odebrali matce“, před rokem dokonce uspořádala petici o navrácení dítěte do její péče, Mikyška zase založil web ligaotcu.cz, kde „bojoval za rovnocenná práva dětí na oba rodiče“.

Dva muži měli únos dokonale připravený. Věděli, že babička půjde s dívkou na autobus a pojedou na schůzku s matkou. Stačilo si počkat.

Únos dítěte viděl svědek, který dokázal popsat typ automobilu, barvu i jeho espézetku. Policie tak ví, že pátrá po stříbrném Volvu XC90 s poznávací značkou 8S2 0469.Babička se Sofií mířily za otcem na Háje, odkud měli společně odjet do centra, kde se měla dívka setkat s matkou.

„Okamžitě jsme upozornili policisty napříč celou republikou a zároveň i kolegy v zahraničí, ve státech, které s námi sousedí. Co si pamatuji ze dvou podobných případů, kdy byly unesené děti nalezeny v zahraničí, tak byly neprodleně navráceny do České republiky,“ říká mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Policie pracuje s verzí, že je možné, že dívka skončí v zahraničí proto, že přítel matky pracuje právě v Německu. Oficiálně zatím nevyloučila ani náhodný únos. Každopádně sousedé jsou přesvědčeni, že únos dítěte si objednal někdo z rodičů.

„To byl velmi složitý spor o dítě, babička, která měla malou v péči, se o ni starala vzorně, ale rodiče se obviňovali navzájem. Vzhledem k tomu, že nejde o náhodný únos z ulice, ale muselo být vše důkladně naplánováno, myslím si, že za tím bude jeden z rodičů,“ říká jedna ze sousedek.

Pětiletá Sofie Mikyšková byla oblečena do růžové bundy s bílou podšívkou. Dále měla modré džíny s černými kvítky a růžové boty. Na hlavě měla růžovou čepici. Dívka je 120 až 130 centimetrů vysoká, hubené postavy, má kulatý obličej a zelenošedé oči. Vlasy má blond, dlouhé přibližně do poloviny zad, spojené gumičkami do dvou culíků.