Rusko by záměrně na Poláky neútočilo, má dost soudnosti, míní Šedivý

Jak podle zpráv, které zatím máme, interpretujete situaci?

Je předčasné hovořit o tom, co se skutečně stalo. Polský předseda vlády nabádá k tomu, abychom nečinili soudy předčasně. Každopádně došlo k dopadu raket, nebo jejich úlomků na území Polska. Situace se musí velmi rychle vyšetřit a přijmout rázná opatření.

Rusko tvrdí, že nemá s úlomky raket na polském území nic společného. Můžeme Rusům věřit?

Nevím, do jaké míry se dá Rusku věřit. I kdyby to byla ruská raketa, došlo pravděpodobně k technickému selhání nebo selhání parametrů. Velmi pravděpodobně to nebylo úmyslné napadení Polska. To je zásadní k dalšímu řešení situace.

Nemohlo přeci jenom jít o úmysl ze strany Ruska?

Už dnes Moskva říká, že nemířila na žádný cíl poblíž pohraničí Polska a Ukrajiny. Tímto způsobem si Rusko vytváří podmínky pro řešení situace na diplomatické bázi. Rusové mají obrovské problémy sami se sebou. Jakékoliv otevření konfliktu s Polskem, které je členem NATO, by znamenalo aktivaci článku 5. Přece jenom i Rusové mají tolik soudnosti, aby něco takového dělali.

Když by se prokázalo, že rakety pocházely z Ruska, šlo by o napadení státu NATO?

Pokud by to bylo omylem, tak určitě ne. Nešlo by o první případ v tomto konfliktu, kdy se bojový prostředek dostal za hranice Ukrajiny. Už v minulosti bezpilotní prostředky dopadly poblíž Záhřebu v Chorvatsku nebo v Rumunsku i Moldávii. Když to není úmyslné, lze situaci vyřešit kompenzacemi, dohovorem a opatřeními, které obě strany přijmou. Nemělo by to znamenat, že by Rusko a Polsko vstupovaly do válečného stavu.

Jak konkrétně by mohly obě strany věc vyřešit?

Předně musíme nechat pracovat Poláky, kteří podle úlomků ověří, co se vlastně stalo. Pokud se prokáže, že šlo o ruskou raketu, musí Rusové uhradit škody, což je standardní proces mezinárodních vztahů. Ale zatím potřebujeme především uvážlivě pracovat a nevynášet předčasné soudy.

Pokud by se došlo k aktivaci článku 4 a svolání Severoatlantické rady, jaká by měla být odpověď států NATO?

S aktivací článku 4 musíme počítat. Bude potřeba posílit východní hranici Severoatlantické aliance protiraketovými systémy. Bude také nezbytně nutné posílit i ukrajinskou protiraketovou vzdušnou obranu.

Ať už šlo o ruskou raketu, její úlomek, nebo dokonce ukrajinskou protiraketu, o čemž se také spekuluje, jde o svědectví toho, že konflikt má potenciál rozvinout se v něco, co bychom si nepřáli. A to je konflikt, který by překročil hranice Ukrajiny.