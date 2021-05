Otevírají fitness centra. Podmínky nejsou ideální, říká prezidentka komory

Jak se fitness centra nachystala na otevírání?

Jsou připravená trvale otevřít kdykoliv a to v řádu jednotek dnů. Nicméně podmínky pro otevření nejsou ani zdaleka ideální. To znamená, že provozovatelé se nyní spíše rozhodují, jestli vůbec za těchto podmínek otevřou nebo ne.

Takže se jim příliš nevyplatí otevřít při podmínce jednoho klienta na 15 metrů čtverečních a zároveň nejvýš 10 lidí na sportovišti?

Celková kapacita jeden člověk na 15 metrů by problém nebyl. Nicméně strop 10 lidí na sportoviště je problém velký. Finančně se to většině z nich absolutně nevyplatí. Pro malé provozy, kde budou mít teoreticky za celý den návštěvnost deset lidí po deseti hodinách, to smysl mít může.

Ale všechny trochu větší provozy opravdu vážně zvažují, jestli mají otevřít. Ty postavené na členství například otevřou, ale služby svým členům nabídnou zcela zdarma jako bonus za to, že s nimi jejich členové dlouhý lockdown zvládli.

Jak dlouho ještě fitness centra dokážou tuhle situaci vydržet?

Tyto velmi přísné podmínky otevření budou pravděpodobně trvat jen týden. Už od 24. května by se měla celková kapacita uvolnit na 30, popřípadě 50 lidí. I proto provozovatelé často volí cestu, že ještě týden počkají. Vybírají menší zlo. Jestli si vyhodnotí, že je pro ně lepší zůstat ještě týden zavření, tak ten týden už vydrží.

Dostali jste nějaký návod, jak kontrolovat testy?

Konkrétní návod pro vnitřní sportoviště jsme neobdrželi. Nicméně předpokládáme i díky komunikaci s ministerstvem zdravotnictví, že by vše mělo fungovat stejně jako v ostatních službách. To znamená, že člověk přijde a prokáže se dokladem o bezinfekčnosti - SMS či jiným potvrzením z odběrového místa nebo dokladem o očkování.

Řada fitness center bude nabízet i možnost otestovat se na místě. Takto provedené testy by fitness centrum s největší pravděpodobností evidovalo. Díky registračním členským systémům by tak ani neměl být problém s případným trasováním.

Není trochu nefér, že v restauračních zahrádkách nakonec kontrola testů nebude?

Nefér je toho tady více a to dlouhodobě. Ale dobře, venkovní zahrádky jsou něco trochu jiného. Asi chápu, že padesátikilová servírka se nebude v deset večer dohadovat s opilým, stokilovým zákazníkem, že se neprokázal testem. Tomu rozumím. My jsme vnitřní prostor, stejně jako ostatní služby, třeba kadeřnictví. Zde se v průběhu tohoto týdne často používala i varianta podpisu čestného prohlášením, které jiný doklad o bezinfekčnosti nahrazuje.

Jak to funguje, když jde člověk cvičit? Co musí dodržovat?

Až na přesně definované výjimky bohužel zatím musí mít cvičící respirátor. Respirátor nemusí nosit trenér, který je v prostoru sportoviště za účelem výkonu svého povolání. Dále mají výjimku ti, kteří se připravují v rámci organizovaného sportu na nějakou soutěž. Ale všichni ostatní respirátor mít musí.