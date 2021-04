Musíme to kvůli lidem udržet. Pořád mě dotazy bombardují ti, kteří jsou zhroucení, bolí je záda a ­potřebují naši pomoc, říká Kateřina Vaňková z Pohybového studia K6 v Praze, která se specializuje hlavně na pilates. Sportovní centrum budovala dvanáct let, získala stálou klientelu a ­teď neví, co bude dál.

Kompenzační programy pomohly 75 procentům fitness-center s maximálně 20 ­procenty jejich ztrát a z toho třetině nepomohly vůbec.