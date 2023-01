Kritizoval jim kodex. Sami ho pak učitelé porušili, když ho poslali do p*dele

„Výkonný výbor na svém mimořádném zasedání svolaném předsedkyní spolku Petrou Mazancovou rozhodl o vyloučení Marka Adlera ze spolku Učitelská platforma za záměrné vážné poškozování dobrého jména organizace,“ stojí v dopise adresovaném Adlerovi.

Kromě počtu hlasujících a datu rozhodnutí svítí v levém horní rohu souboru uloženém do PDF původní metadata „adler jde do p*dele.docx“. Sám adresát pro iDNES.cz přiznal, že nemá potřebu procházet metadata, původní název souboru na něj ale sám svítil. „Bohužel pro tvůrce, když si to zobrazíte v prohlížeči, zobrazí se vám tento název,“ doplnil.

Po otevření dokumentu v internetovém prohlížeči se zobrazí původní název, který odkazuje již bývalého člena Učitelské platformy do jistý částí lidského těla. (10. ledna 2023)

Jedním z bodů představeného etického kodexu pro učitele z dílny Učitelské platformy (UP), který byl spouštěčem celé diskuze a problému, je i bod číslo tři, ve kterém se píše: „Učitel uznává své kolegy a jejich profesní sebepojetí.“ V Adlerově případě tomu tak očividně nebylo, což si později uvědomila i UP a již bývalému členovi poslala strohou e-mailovou omluvu.

Posléze ji nasdíleli i na sociálních sítích, kde uvedli: „Soubor, který jsme odeslali pod názvem Usnesení 23_01, nesl v metadatech původní vulgární pojmenování. Jednalo se o interní ventilaci okamžitých silných emocí. Nebylo naším záměrem nikoho zranit, urazit či poškodit.“

Kodex je pod palbou kritiků

K nastalé situaci se zvedla diskuze i na sociálních sítích. Šéf spolku Pedagogické komory Radek Sárközi tam mimo jiné zveřejnil screen komentáře šéfky Učitelské platformy Mazancové. Ta píše, že šlo o její pochybení. „I předsedkyně jsou jenom lidi a občas jsou i digitálně nekompetentní.“

Zmínila ale, že jiná věc je, že se Adler rozhodl řešit digitální stopu dokumentu. „Mrzí mě, že se z toho dělá kampaň, ale jsem zvyklá. Žijeme v takové době.“ Redakce iDNES.cz Mazancovou oslovila, ta přislíbila vyjádření později.

Adlerovi vadí, že v rozhodnutí chybí vysvětlení, za co konkrétně ho vyloučili. Na sociálních sítích se navíc nechal slyšet, že vyloučení je v rozporu s občanským zákoníkem. „Mé vyloučení bylo projednáno bez mého vědomí, bez jakékoliv možnosti se bránit. Dosud neznám zdůvodnění vyloučení.“

Pro iDNES.cz uvedl, že to přičítá zveřejnění příspěvku o tom, že organizace, kterými se ministerstvo školství i samotná Učitelská platforma zaštiťovaly při představení kodexu, že jej podporují, ho ve skutečnosti nepodporují – minimálně o tom vedou nyní diskuze.

Vlna nevole se po zveřejnění kodexu zvedla i mezi samotnými učiteli. Vadí jim, že jde o kodex pro ně, nikdo se jich ale neptal na názor a ani je nezapojil do případné diskuze o něm.

„Vrhá to špatné světlo. Učitelská platforma prochází krizí. Lidé v jejím vedení hodně pracují, to je třeba jim přiznat, ale udělali ty věci po svém. Moc se neptali okolí a teď poprvé i podruhé s kodexem výrazně narazili. Představovali si, že jim za něj všichni zatleskají a budou za hrdiny. Je tam ale rozčarování, že tomu dali strašně času a práce a my jako členové jsme to nedocenili,“ popisuje Adler.