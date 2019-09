Zpráva o stíhání Babiše měla být veřejná, Šaroch měl odvahu, řekl Zeman

Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Šaroch ve věci Čapí hnízdo změnil právní názor a jeho nadřízený nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana v kauze zřejmě dosud není rozhodnuto.



Zeman poukázal na to, že Šaroch musel během roku v kauze Čapí hnízdo zpracovat 20 tisíc stran materiálu, což je podle něj neuvěřitelné číslo. Řekl, že plně sdílí názor, aby si výslednou devadesátistránkovou zprávu mohl přečíst každý, kdo o to má zájem. Zeman řekl, že si Šarocha váží za to, že změnil svůj právní názor, i za jeho odvahu. Dokázal se podle něj postavit „mediální smečce“.