Rozhodnutí státního zástupce je třeba respektovat, reagují politici

„Byla to jedna z možností, kterou měl pan státní zástupce. A nám nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat. Neznám do detailů spis a důvody, které ho k tomu vedly. Očekávám, že to rozhodnutí bude odůvodněno poté, co proběhne přezkum v rámci Městského státního zastupitelství v Praze,“ řekl Hamáček.

Vicepremiér již dříve uvedl, že by ani v případě obžalování Andreje Babiše ČSSD neopustila vládu.

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak státní zástupce zastavení stíhání zdůvodní. Jeho rozhodnutí však respektuje. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek míní, že důvěra veřejnosti v nestranné státní zastupitelství se hroutí.

„V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v České republice existuje dvojí spravedlnost – jedna pro premiéra a jedna pro normální občany,“ napsal Pospíšil.

„Čert vem Andreje Babiše, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde,“ podotkl Kalousek. Státní zastupitelství se podle něj ode dneška bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. „A náprava bude těžká,“ dodal.



„Důvod, proč by neměla být premiérem osoba s trestní kauzou na krku, vidíme od dnešního rána. Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání pochybnosti nerozptýlilo, ale naopak přiživilo. Mnoha lidem vzalo naději, že žijeme v právním státě a z toho Andrej Babiš vinen je,“ napsala na Twitteru jejich stranická kolegyně Markéta Adamová.



Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík se domnívá, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud.

„Státní zastupitelství musí veřejnost ujistit, že ani náznakem nedošlo k žádnému ovlivňování vyšetřování ze strany výkonné moci. Není to jediné pochybení premiéra Andreje Babiše, a proto bude mít takové rozhodnutí stále pachuť nejistoty. Občané v této zemi potřebují ujištění, že nikdo v našem státě není rovnější než jiný, protože pokud chceme žít ve spravedlivém právním státě, tak nesmíme opakovaně podkopávat důvěru v něj,“ dodal jeho stranický kolega Vít Rakušan.

„Respektujeme rozhodnutí státního zástupce, to však neznamená, že jednání bylo v souladu s byť základními etickými principy,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.