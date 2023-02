Ministerstvo dopravy chystá změnu, která má informace o bodech řidičům pravidelně předávat.

A to způsobem, který by pro ně měl být co nejjednodušší. Pracuje se na variantě, že by si řidič zvolil, zda má o upozornění zájem, a pokud ano, jestli mu mají být doručována e-mailem, nebo SMS zprávou. Následně by dostal automaticky zprávu pokaždé, kdyby mu body přibyly nebo ubyly.