Řídil 20 let se zákazem a zabil dva lidi. Je nutné zpřísnit tresty, říká expert

Policie eskortuje podezřelého J.Č. poté, co byl vypátrán. V kroužku nahoře je snímek jeho auta po nehodě, která se stala v pondělí v deset hodin večer | foto: Krimi zprávy na CNN Prima News, Policie ČR

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Dva známí horolezci a manažeři outdoorové firmy Matěj Molcár a Zikmund Schwarzkopf šli po silnici od parkoviště do Adršpašských skal. Měli smůlu. Proti nim se totiž vyřítil ve starém golfu osmatřicetiletý recidivista J. Č. Srazil je a ujel. Oba muži zemřeli. Viník přitom za volantem neměl co dělat. Soud mu to zakázal, dokonce opakovaně.