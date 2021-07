Chtěl jsem se pověsit, říká muž v exekuci, kterému tornádo vzalo dům

Tornádo na Moravě Sledovat další díly na iDNES.tv

„Potřebuju domov pro přítelkyni, 19letou a 8letou dceru. Říkal jsem si, že se asi pověsíme, už jsme měli přichystané lano. Co s tím máte dělat, když vám něco takového vezme barák a vy nevíte, na čem budete,“ říká jeden z místních obyvatel Petr Jištvánek, který kvůli tornádu přišel o střechu nad hlavou.



Obavy o své živobytí má také Eva Hlaváčová. „Lidé, kteří mají exekuce, nemají na takové věci nárok. Ti, co mají pojistku, tak jim to zase odečtou. Vůbec nevíme, co bude,“ říká paní Eva, která má zároveň strach i o svou 75letou matku, která je měsíc po operaci se srdcem. „Pořád pláče,“ dodává.



Podle informací iDNES.cz je v oblasti zasažené tornádem asi 300 lidí v exekuci. Těm již Česká asociace povinných nabídla bezplatnou pomoc. „Každému takovému člověku, který je v exekuci, připravíme žádost o odklad té dané exekuce na dobu jednoho roku, aby se lidé mohli v klidu vzpamatovat a zase začít normálně žít a pak zase začít splácet dluhy,“ řekla pro iDNES.cz Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných.



Lidé v exekuci, kterým tornádo mnohdy vzalo i střechu nad hlavou, přitom o této problematice vůbec nevěděli. Asociace si nyní klade za cíl jednat o jejich osudu se starosty postižených obcí a apelovat na exekutorskou komorou, aby schvalovala žádosti o odklad exekuce.



„Stačí přijít za starostou dané postižené obce a říct: Dobrý den, jsem váš občan, jmenuji se Jan Novák, narodil jsem se 1. ledna 1970 a pan starosta nám pak tyto informace poskytne. My s ním následně budeme jednat, případně mu pomůžeme získat dokumenty, které nemá, pokud o ně přišel při tornádu, jako například nové výpisy z centrální evidence exekucí,“ přibližuje Rohanová.



Žádná databáze lidí v exekuci, kteří jsou zároveň postiženi řáděním tornáda, zatím neexistuje. V úterý to potvrdila MF DNES i Lenka Desatová, mluvčí Exekutorské komory České republiky.

Nezamlčujte exekuce, apeluje Grolich

Aby lidé v exekuci o finanční podporu ze sbírek nepřišli, jednal v úterý na jižní Moravě hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) spolu se starosty a zástupci poskytovatelů sbírek.



„Obecně se na dar vztahuje exekuce. Aby se lidem pomohlo, je potřeba, aby podali žádost o odložení exekuce. Pokud ji podají, i když ještě není vyřízená, peníze jim exekutor vzít nemůže,“ vysvětlil Grolich pro MF DNES. Podle Grolicha je ale hlavní, aby lidé exekuci nezamlčeli.



Ve středu vláda mimořádně jednala o odečítání darů z dotací z ministerstva pro místní rozvoj. Původní vládní dokument totiž dotace o peníze ze sbírek ponižoval. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová přislíbila, že dary z veřejných sbírek se nebudou odečítat ze státních dotací pro lidi postižené řáděním tornáda.



Lidé, kteří jsou pojištění, budou zvýhodněni. Do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70 procent.



Po tornádu, které se 24. června prohnalo Břeclavskem a Hodonínskem, je k částečnému nebo úplnému zbourání určeno 180 domů. Poškozeno je přes 1200 budov. Neštěstí vyvolalo nebývalou vlnu solidarity, ve sbírkách se zatím vybrala miliarda korun, zhruba čtvrtina z toho na účtu Diecézní charity Brno.