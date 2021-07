Organizace už rozeslaly 170 milionů rodinám zasažených tornádem

Z výsledků více než 700 terénních šetření, které provedla v obci Moravská Nová Ves nadace ADRA, vyplývá, že vedle 35 demolic je také velká potřeba psychologické práce s dětmi a seniory, kteří kvůli katastrofě omezily sociální kontakty.

Během prvního týdne organizace s poškozenými uzavřela 209 darovacích smluv a odeslala přes 31 milionů korun. V obci Hrušky provedla šetření Diakonie ČCE, která zmonitorovala 233 domácností. Velmi poškozeno bylo 177 domů. Všechny tyto zasažené domácnosti dostanou od nadací okamžitou finanční pomoc 150 tisíc korun.

Křičela jsem, domem to úplně cloumalo

Člověk v tísni provedl terénní šetření v celkem 651 domácnostech v další poničených obcích Mikulčicích, Lužicích a v části zasaženého Hodonína, dalších přibližně 40 domácností ještě navštíví tento týden. Prostředky postiženým domácnostem v těchto obcích poputují od Člověka v tísni a také od Nadace Via, které Člověk v tísni předal kontakty na 150 dotčených domácností. Nadace Via v prvním týdnu odeslala příspěvek více než 370 rodinám v celkové výši 56 milionů korun.

„Naříkat nemá cenu, ale je úžasné, jak lidi pomáhají. Ráno jsme tady byli v pěti a za chvilku nás tady běhalo dvacet. Moc děkujeme, vyřiďte to tam všem,“ uvedla obyvatelka postižené obce, kterou zastihli právě terénní pracovníci.



Terénní pracovníci Člověka v tísni navštívili i paní Marii a jejího manžela, která popisovala večer, kdy přišlo tornádo. „Když to začalo, byli jsme tady v tomhle starém baráčku. Naštěstí jsme měli předokenní rolety, které nás zachránily. Nejsme pořezaní, díkybohu se nám nic nestalo. Já jsem strašně křičela, protože tím domem to úplně cloumalo,“ vyprávěla paní Marie a současně dodala: „Ležela jsem po operaci na válendě v místě, kde je zvenku do domu zabudovaný těžký elektrický stožár. A ten se odshora začal úplně kývat.“

I tento týden terénní pracovníci provádí další šetření. Jenže problém je v tom, že někteří majitelé domů nejsou k zastižení. Další kolo podpory bude vyplaceno v týdnu od 19. července domácnostem, které byly zasaženy, ale následky tornáda nejsou tak fatální a byty a domy jsou stále obyvatelné.



Před exekucí chrání šek nebo poukázka

Konkrétní výši podpory pro tyto domácnosti organizace ještě neurčily. Ve třetím kolem bude finanční pomoc zacílena na nejvíce poškozené domácnosti, u nichž bude zohledněna i sociální potřebnost rodin. Spolupracující organizace se také snaží identifikovat lidi v exekuci, aby jim příspěvek mohl být vyplacen v takové formě, aby o něj nepřišli. Například poštovní poukázkou či šekem.

Najdou se však i tací, kteří finanční pomoc raději přenechají jiným. „Strašně moc vám děkujeme za nabídnutou finanční pomoc. Chci vás ale požádat, abyste tuto finanční pomoc darovali raději někomu jinému, kdo měl opravdu hodně poškozený dům nebo o něj třeba úplně přišel. My jsme nějaké menší škody měli, ale jsou opravdu malé a dostaneme peníze z pojišťovny, které by nám ty škody měly pokrýt,“ napsala nadaci Via obyvatelka postižené obce.

Distribuce finanční pomoci je koordinována mezi organizacemi ADRA, Člověk v tísni, Diakonie, Donio, Nadace Via, Nadační fond Českého rozhlasu, Nadace Karla Komárka a Nadace Hvězdy. Organizace se vedle koordinovaného rozdělování finančních prostředků domluvily také na společném postupu sběru dat v terénu.