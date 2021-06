Zemřel jeden z posledních veteránů RAF Tomáš Lom, bylo mu 96 let

V 96 letech zemřel válečný veterán Tomáš Lom, původním jménem Löwenstein. Těsně před okupací a zřízením Protektorátu odešel do Anglie, kde později vstoupil do Royal Air Force. K 311. československé bombardovací peruti se dostal až v samém závěru války. Uskutečnil pouze jeden operační let. O úmrtí informovala rodinná přítelkyně Hana Bergmannová Klímová.