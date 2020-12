Veterán vrátil Zemanovi pamětní list. Nelíbí se mi vaše chování, napsal

„Domnívám se, že vzhledem k Vašim stále zjevnějším aktivitám, jež se mi jeví jako vlastizrádné ve prospěch systémových protivníků České republiky, je protismyslné, abyste právě Vy rozesílal Pamětní listy k „výročí osvobození Československa“ lidem, kteří za vlast nasazovali život. Proto jej ani já nemohu přijmout,“ uvedl veterán v dopise adresovaném Kanceláři prezidenta republiky.

Válečný veterán Tomáš Lom vrací prezidentu republiky pamětní list. (8. prosince 2020)

Tomáš Lom, rozený Löwenstein, se narodil 1. srpna 1924 do židovské rodiny očního lékaře Arnolda Löwensteina a jeho ženy Elfrídy Brillové. Rodina emigrovala do Anglie, kde Lom složil maturitní zkoušku.



V roce 1942 vstoupil do armády a o dva roky později absolvoval výcvik radiooperátorů a palubních střelců. Poté nastoupil službu u 311. československé perutě RAF v posádce kapitána Hořejšího a později byl převelen k 111. OTU Nassau na Bahamských ostrovech.



Po válce se Tomáš Lom vrátil do Prahy, kde vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Po jejím dokončení nastoupil do laboratoří závodu Tesla-VUVET. Vědeckou prací se zabýval až do svého odchodu do důchodu.