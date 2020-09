Říkali mu Vocelovej. Byl u prvního náletu 311. perutě, později jí i velel

Antonín Ocelka po návratu z německého zajetí. Nad levým okem je dobře patrná jizva – památka na zranění utrpěné 18. září 1944 při nouzovém přistání v Nizozemsku.

Mladší bratr Antonín Ocelka se vyučil v oboru strojní mechanik a základní vojenskou službu nastoupil v roce 1935 u Dělostřeleckého pluku 152 v Olomouci. V říjnu 1937 byl přijat za délesloužícího poddůstojníka a v létě 1939 odešel do zahraničního odboje. V srpnu dorazil z Polska do Francie a necelé dva měsíce sloužil v cizinecké legii, než se stal příslušníkem Dělostřeleckého pluku 1 obnovené československé armády. Do bojů o Francii na jaře roku 1940 se nestihl zapojit a 24. června odjel na uhelné lodi Northmoor do Gibraltaru. Odtud pokračoval na parníku Viceroy of India do anglického přístavu Plymouth, kam dorazil 7. července.

Přihlásil se jako dobrovolník k letectvu a 21. září 1940 nastoupil do výcviku na mechanika-drakaře. Dne 24. dubna 1941 byl odeslán k 311. peruti, kde pracoval na údržbě a technických prohlídkách bombardérů Vickers Wellington. V létě 1941 byl vybrán do pilotního výcviku, který prodělal od dubna 1942 do května 1943, kdy se v hodnosti Sergeant (Sgt) stal příslušníkem 312. československé stíhací perutě vyzbrojené letouny Supermarine Spitfire.

Těsně před ukončením operačního turnusu se v září 1944 společně se svou perutí zapojil do krytí spojenecké výsadkové operace s krycím názvem Market-Garden. Avšak již druhý let 18. září se mu stal osudným. Jeho Spitfire byl zasažen německou protiletadlovou obranou do motoru a musel s ním nouzově přistát na poli u obce Strijen. Jelikož utrpěl vážné poranění oka, musel do nemocnice a skončil v zajetí, ve kterém se dočkal konce války.

V poválečném československém letectvu absolvoval Školu pro učitele létání a podílel se na výcviku nové generace pilotů. Zahynul 1. července 1949 v troskách letounu C-3B, který havaroval v Železných horách.